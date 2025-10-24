Αμορίμ: «Θα είναι δύσκολο με την Μπράιτον, θαυμάζω τον προπονητή τους»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ μίλησε για το παιχνίδι με την Μπράιτον και ανέφερε πως δεν θα είναι κάτι εύκολο.

Ακόμη ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στάθηκε στο γεγονός η αντίπαλος της ομάδα του είναι πολύ καλή στο “χτίσιμο” του παιχνιδιού και έχει πολλά δυνατά σημεία.

Οι δηλώσεις του Αμορίμ

«Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Μπράιτον είναι πραγματικά διασκεδαστική στο να τη βλέπεις, είναι πολύ καλή στο “χτίσιμο” του παιχνιδιού και πολύ δυνατή στις μεταβάσεις, σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού.

Τα πηγαίνουν καλά και στις στατικές φάσεις αυτή τη σεζόν, οπότε είναι μια ομάδα πραγματικά ολοκληρωμένη. Πρέπει να είμαστε πολύ έξυπνοι και να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι με απόλυτη συγκέντρωση σε ό,τι κάνουμε, γιατί είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Αυτό φαίνεται από τον τρόπο που παίζουν.

Είναι πολύ έντονοι, η ποιότητα είναι εκεί. Πιστεύουν πολύ σε αυτό που κάνουν, ακόμα και υπό πίεση, οπότε είμαι μεγάλος θαυμαστής του προπονητή τους».