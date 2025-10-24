Τα masterclass του Ράφα Μπενίτεθ: «Η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία» (vids)

Το αμιγώς ποδοσφαιρικό masterclass του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού που παρουσιάζεται επισήμως το Σάββατο. Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρεται στην τακτική του ευελιξία και υπερτονίζει τη μαγική λέξη ισορροπία.

Η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε ουσιαστικά από το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο Ισπανός προπονητής με τα παράσημα των κατακτήσεων όλων των κορυφαίων ευρωπαϊκών τροπαίων σε διασυλλογικό επίπεδο στο πέτο του, παρουσιάζεται επισήμως το Σάββατο και καλείται να επαναφέρει το τριφύλλι στο ιστορικό του εύρος.



Εχοντας τις παραστάσεις και τις περγαμηνές για να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας, ο Μπενίτεθ έχει συγκεκριμένη άποψη και φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο. Χαρακτηρίζει το «τίκι τάκα» χάσιμο χρόνου, υπογραμμίζει ότι δεν του αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο και υπερτονίζει τη μαγική λέξη: Balance.

Δείτε τα βίντεο: