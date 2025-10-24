«Χτύπημα» της UEFA για Παναθηναϊκό και Μπενίτεθ! (pic)

Η UEFA προχώρησε σε ανάρτηση για την έναρξη της συνεργασίας του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει «γράψει» την δική του ιστορία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει -μεταξύ άλλων- το Champions League με την Λίβερπουλ αλλά και του Europa League (ή Κύπελλο UEFA) με τις Βαλένθια και Τσέλσι.

Από την στιγμή λοιπόν που το «Τριφύλλι» αγωνίζεται φέτος στην συγκεκριμένη διοργάνωση, η UEFA προχώρησε σε ανάρτηση στην σελίδα του Europa League στα social media, σχολιάζοντας την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού από τον Μπενίτεθ.

Μια ακόμα απόδειξη του ότι η συγκεκριμένη κίνηση έκανε... κρότο σε όλη την Ευρώπη.

Δείτε την ανάρτηση: