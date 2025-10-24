Τα 2.7 εκατ. του Παναθηναϊκού βλέπουν το τέρμα σαν... σπιρτόκουτο

Ο Ματέους Τετέ δεν έχει καταφέρει να βρει φέτος τον καλό του εαυτό, κυρίως εκτελεστικά, κι αυτό έχει στοιχίσει πολύ στον Παναθηναϊκό.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποτελεί μια μεγάλη επένδυση του Παναθηναϊκού, αφού οι «πράσινοι» δαπάνησαν ένα ποσό της τάξεως των 7 εκατ. ευρώ για να τον φέρουν στην Αθήνα και παράλληλα οι ετήσιες απολαβές του ανέρχονται σε 2.7 εκατ. ευρώ ετησίως.

Είναι λογικό λοιπόν οι απαιτήσεις να είναι υψηλές, με τον Τετέ να μην έχει καταφέρει να τις δικαιώσει φέτος, αποτελώντας μάλιστα τον... μοιραίο του «Τριφυλλιού» στα δύο τελευταία παιχνίδια, απέναντι σε Άρη (για το Πρωτάθλημα) και Φέγενορντ (για το Europa League).

Στο «Κλ. Βικελίδης» έχασε τετ-α-τετ στο 90' με το σκορ στο 1-1, ενώ θα μπορούσε να δώσει ένα τεράστιο τρίποντο στην ομάδα του, ενώ ακριβώς ίδια ευκαιρία σπατάλησε και στο Ρότερνταμ, λίγα λεπτά πριν οι γηπεδούχοι φτάσουν στην ισοφάριση και κάνουν τελικά την ανατροπή.

Συνολικά έχει πετύχει φέτος μόλις ένα γκολ, αυτό της ισοφάρισης σε 1-1 στο Αγρίνιο, ενώ μετράει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κομβικό ρόλο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εάν όμως δεν βελτιώσει την επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα, τότε πολύ δύσκολα μπορεί να προσδοκά σε κάτι καλό το «Τριφύλλι»...