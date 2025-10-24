Μαρέσκα: «Έχουμε 24 ή 25 καλούς παίκτες, αλλά μόνο 11 μπορούν να ξεκινήσουν»

Η Τσέλσι θα αντιμετωπίσει την Σάντερλαντ και ο τεχνικός της ομάδας μίλησε για όλους και για όλα στην συνέντευξη Τύπου.

Ο Έντσο Μαρέσκα έκανε λόγο για την επιστροφή του Ντελάπ, το ταλέντο του Εστεβά αλλά και την προώθηση νεαρών παικτών

Ολόκληρη η συνέντευξη Τύπου του Έντσο Μαρέσκα:

Για την επιστροφή Ντελάπ:

«Δεν έχουμε καμιά νέα απουσία λόγω τραυματισμού. Ο Λίαμ προπονήθηκε χθες με την ομάδα για πρώτη φορά. Δεν θα είναι διαθέσιμος για αύριο, αλλά πιθανότατα θα είναι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι Μπορεί να είναι διαθέσιμος με την Γουλβς για το Κύπελλο».

Για τον Εστεβάο:

«Έχουμε τους Αντρέι Σάντος και Ζοάο Πέδρο που τον βοηθούν πολύ. Τον ήξεραν ήδη από παλαιότερα. Εμείς, ως σταφ και ως σύλλογος, προσπαθούμε να του δώσουμε όλη την προσοχή που χρειάζεται. Όχι μόνο στον Εστεβάο, αλλά σε όλους τους παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό. Είναι ένας ξεχωριστός παίκτης. Σκέφτεται μόνο το ποδόσφαιρο και είναι χαρούμενος.»

Για τον Φερνάντες που έδωσε το πέναλτι στον Εστεβάο:

«Ήταν κάτι πολύ, πολύ όμορφο. Είπα στους παίκτες μετά το ματς πως, φυσικά, χαρήκαμε για τη νίκη, αλλά το πιο σημαντικό ήταν η στιγμή που ο Έντζο έδωσε την μπάλα στον Εστεβάο. Δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή και πόσο ενωμένοι είναι όλοι»

Ο «πειρασμός» να παίζει συνέχεια ο Εστεβάο:

«Η ισορροπία για μένα είναι εύκολη. Έχουμε 24 ή 25 καλούς παίκτες, αλλά μόνο 11 μπορούν να ξεκινήσουν. Από τότε που ήρθα στον σύλλογο, έχω δείξει ότι αλλάζουμε παίκτες. Όταν δεν παίζουν, δεν είναι χαρούμενοι, αλλά ξέρουν πως δεν γίνεται να παίζουν σε κάθε ματς»

Είναι έτοιμος ο Γκιούι να ξεκινήσει βασικός;

«Απολύτως ναι. Ο Μαρκ είναι ο κλασικός επιθετικός περιοχής, δυνατό παιδί, καθαρό “Νο.9”. Μπορεί να βελτιωθεί και δουλεύουμε μαζί του μετά από κάθε παιχνίδι για να τον βοηθήσουμε. Ο Ζοάο Πέδρο μπορεί να παίξει τόσο ως “εννιάρι” όσο και ως “δεκάρι”, είναι εξαιρετικός και στις δύο θέσεις. Μιλήσαμε με τον Μαρκ πριν δύο εβδομάδες του είπα ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος που προπονούνταν και έπρεπε να αλλάξει. Και άλλαξε.»

Για την προώθηση νεαρών παικτών:

«Είπα μετά το παιχνίδι ότι ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για τον σύλλογο και τους φιλάθλους, με τόσους πολλούς νεαρούς να παίζουν. Είναι ταλαντούχοι. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να τους βοηθώ καθημερινά να βελτιώνονται. Αν βελτιώσεις τους παίκτες, βελτιώνεις και την ομάδα. Θέλουμε να καταλάβουν τον τρόπο που θέλουμε να παίζουμε, και έχουμε προπονητές που δουλεύουν μαζί τους μετά τις προπονήσεις. Τους αφιερώνουμε χρόνο. Είναι νέοι και χρειάζονται βελτίωση. Αν θέλεις να βελτιώσεις την ομάδα, πρέπει να βελτιώσεις τους παίκτες».

Όταν λες σε έναν νεαρό ότι δεν θα παίξει:

«Είναι το ίδιο με όλους, δεν έχει σημασία η ηλικία. Αν πεις στον Τοσίν, που είναι ο πιο μεγάλος, ότι δεν θα παίξει, δεν θα χαρεί. Δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να παίζουν σε κάθε παιχνίδι».

Η πρόκληση απέναντι στη Σάντερλαντ:

«Έχουν δείξει από την αρχή της σεζόν ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Παίζουν ενωμένοι, δουλεύουν μαζί. Έχουν τους ίδιους βαθμούς με εμάς, οπότε δείχνουν πόσο καλά τα πάνε. Είναι παιχνίδι Premier League, δεν υπάρχει εύκολο ματς».