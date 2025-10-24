Ο τεχνικός της Εθνικής Μαυριτανίας στο SDNA: «Ο Κοϊτά ζει το καλύτερό του… φεγγάρι στην ΑΕΚ»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεθ Γκαράι, αποθεώνει τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά για την top εμφάνιση και τα δύο γκολ απέναντι στην Άμπερντιν, εξηγώντας γιατί η θέση του αριστερού εξτρέμ του ταιριάζει απόλυτα.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν ο MVP της ΑΕΚ στο θριαμβευτικό 6-0 επί της Άμπερντιν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Με δύο γκολ και συνεχή απειλή από την αριστερή πλευρά, ο διεθνής Μαυριτανός έβγαλε την κλάση του στο χορτάρι.

Μία ημέρα μετά τη μεγάλη βραδιά του Κοϊτά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεθ Γκαράι (φωτ.) μίλησε αποκλειστικά στο SDNA για τον 25χρονο άσο:

«Ο Κοϊτά είναι από τους παίκτες που έχουν πραγματική ποιότητα στο παιχνίδι τους. Ξέρει να κινείται σωστά στις επικίνδυνες ζώνες, έχει πολύ καλά σουτ και εξαιρετικές πάσες.

Κάθε φορά που βρίσκεται κοντά στην αντίπαλη περιοχή, έχει πιθανότητες να σκοράρει γιατί διαθέτει τα φυσικά χαρακτηριστικά και το ένστικτο για το γκολ.»

Ο Γκαράι στάθηκε επίσης στη νοοτροπία και την αυτοπεποίθηση του Κοϊτά:

«Αυτή την περίοδο έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε εκείνον. Eίναι πολύ σημαντικός για εμάς και τώρα, με την ΑΕΚ, σκοράρει συχνά, έχει πολύ καλές εμφανίσεις και αποδεικνύει τη δουλειά του.

Είναι σημαντικό για έναν παίκτη να νιώθει ότι τον εμπιστεύονται ο προπονητής και ο σύλλογος. Και αυτή τη στιγμή, νομίζω πως ζει το καλύτερό του φεγγάρι στην ΑΕΚ.

Ο Κοϊτά επιβεβαιώνει ότι μπορεί να αποτελεί πρωταγωνιστή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. H θέση του αριστερού εξτρέμ του ταιριάζει απόλυτα, προσφέροντας ταυτόχρονα ενέργεια, δημιουργία και γκολ στην ομάδα του».