Ντέσερς: «Έπρεπε να ζητήσω από τον φυσιοθεραπευτή να με αφήσει να ταξιδέψω στην Ολλανδία»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε για την επιστροφή του στο «De Kuip», τονίζοντας μάλιστα πως έπρεπε να πάρει άδεια από τον φυσιοθεραπευτή για να του επιτραπεί να ταξιδέψει με την ομάδα στην Ολλανδία.

Ο Νιγηριανός επιθετικός του Παναθηναϊκού έχει περάσει στο παρελθόν με επιτυχία από την Φέγενορντ και επέστρεψε χτες στο «De Kuip», εκφράζοντας την χαρά του για αυτό και μιλώντας στο ολλανδικό ESPN.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Είναι η πρώτη φορά που επιστρέφω από τον τελευταίο μου αγώνα εδώ, τον τελικό του Conference League. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα να είμαι πίσω. Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτό το γήπεδο. Έπρεπε να πω στα παιδιά στο τραπέζι μερικές ιστορίες για τον τελικό του Conference League, τη Μαρσέιγ και τη Σλάβια Πράγας».

Για τον τραυματισμό του: «Όταν τραυματίστηκα, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Πόνεσε πολύ εκείνη τη στιγμή, αλλά δυστυχώς αυτό είναι κι αυτό μέρος του ποδοσφαίρου».

Για το ταξίδι του στην Ολλανδία: «Έπρεπε να το ζητήσω από τον φυσιοθεραπευτή. Στην αρχή δεν ήταν πολύ θετικός να με αφήσει, αλλά του είπα πως πραγματικά ήθελα να επιστρέψω στο “De Kuip”. Δουλέψαμε πολύ σκληρά και τελικά κατάφερα να ζήσω αυτό το παιχνίδι από κοντά».

Για τον Παναθηναϊκό και την Φέγενορντ: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια υπέροχη ομάδα, όπως και η Φέγενορντ. Με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς. Βλέπω πολλές ομοιότητες ανάμεσα στις δύο ομάδες».