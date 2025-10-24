Μπαρτσελόνα: Χωρίς Ραφίνια στο Clasico με τη Ρεάλ

Δυσάρεστα νέα για τον Χάνσι Φλικ και την Μπαρτσελόνα ενόψει του μεγάλου Clasico της Κυριακής (26/10, 17:15) στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Ο Ραφίνια τέθηκε οριστικά εκτός μάχης, σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ από την Ισπανία.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που ταλαιπωρείται εδώ και περίπου έναν μήνα από τραυματισμό, δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον κρατάει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Παρότι χθεσινά (23/10) δημοσιεύματα ανέφεραν ότι θα προλάβαινε το μεγάλο ντέρμπι, οι ελπίδες εξανεμίστηκαν μετά τη σημερινή (24/10) προπόνηση, στην οποία ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις και αποχώρησε πρόωρα.

Έτσι, ο Φλικ θα πρέπει να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς τον Ραφίνια, προσθέτοντάς τον στη λίστα των απόντων που ήδη περιλαμβάνει τους Τερ Στέγκεν, Τζοάν Γκαρσία, Γκάβι, Ντάνι Όλμο και Λεβαντόφσκι.

Παράλληλα, παραμένει αβέβαιο αν ο ίδιος ο Γερμανός τεχνικός θα μπορέσει να καθίσει στον πάγκο, καθώς εκτίει ποινή μίας αγωνιστικής και η έφεση της Μπαρτσελόνα έχει απορριφθεί σε πρώτο βαθμό.