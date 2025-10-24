ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Γαλλία με το μυαλό στο Βόλο

Το παιχνίδι απέναντι στη Λιλ αποτελεί «παρελθόν», με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να προπονούνται στη Γαλλία πριν την επιστροφή με το μυαλό στο Βόλο.

Με πρωινή προπόνηση επί γαλλικού εδάφους ξεκίνησε την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον ΝΠΣ Βόλο (26/10 19:30) στην Τούμπα για την 8η αγωνιστική της Super League.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχικά 11αδα της μάχης με τη Λιλ έμειναν στο ξενοδοχείο. Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν στο γήπεδο. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας και παιχνίδι σε μικρό χώρο.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Μαντί Καμαρά υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική και παραμένει αμφίβολος για το ματς της Κυριακής, ενώ ο Τόμας Κεντζιόρα θα ακολουθήσει το απαραίτητο πρωτόκολλο μετά από το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι και θα μείνει εκτός προπονήσεων μέχρι τη Δευτέρα (27/10).

Η αποστολή του Δικεφάλου επιστρέφει το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και το Σάββατο (25.10) θα προπονηθεί στις 16:45.