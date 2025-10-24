Μάρκο Γιάνκοβιτς: «Σκάουτ του Παναθηναϊκού για τον μεσοεπιθετικό της Καραμπάγκ»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Αζερμπαϊτζάν, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τον Μάρκο Γιάνκοβιτς, μεσοεπιθετικό της αζερικής Καραμπάγκ, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, οι «πράσινοι» επιθυμούν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον 30χρονο Μαυροβούνιο και τον παρακολουθούν δια ζώσης εδώ και έναν χρόνο.



Οι Αζέροι υποστηρίζουν πως δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό πότε θα προχωρήσει η διαδικασία για πιθανή μεταγραφή, ωστόσο σημειώνεται πως σκάουτ του «Τριφυλλιού» βρέθηκαν στον πρόσφατο αγώνα της Καραμπάγκ για το Champions League με την ισπανική Αθλέτικ Μπιλμπάο (3-1).

Ο Γιάνκοβιτς φέρεται να απέρριψε αρχική κρούση του Παναθηναϊκού, όμως οι «πράσινοι» σκοπεύουν να επανέλθουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιάνκοβιτς έχει συμβόλαιο με την Καραμπάγκ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.