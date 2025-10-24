Πρώτο «διπλό» στη Γαλλία, 100ή ευρωπαϊκή νίκη και βραδιά-ρεκόρ στη Λιλ για τον ΠΑΟΚ!

Μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της ευρωπαϊκής του ιστορίας έγραψε ο ΠΑΟΚ μέσα στη Γαλλία. Ο Δικέφαλος πέρασε από το «Pierre Mauroy» επικρατώντας της Λιλ με 3-4, σε ένα ματς που έμοιαζε με κινηματογραφικό θρίλερ! - Αποστολή στη Γαλλία

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με πάθος, πειθαρχία και ποδοσφαιρικό θράσος, «κοίταξε στα μάτια» ένα από τα ισχυρότερα σύνολα της Ligue 1 και έφυγε θριαμβεύτρια, κάνοντας το πρώτο της «διπλό» επί γαλλικού εδάφους. Ήταν η 100ή νίκη του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και ίσως η πιο εντυπωσιακή απ’ όλες.

Ευρωπαϊκή ιστορική βραδιά!

Μέχρι το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου, η Γαλλία αποτελούσε για τον ΠΑΟΚ μία σχεδόν... καταραμένη χώρα. Σε πέντε επισκέψεις του σε Παρίσι, Μασσαλία και Λυών, είχε φύγει τέσσερις φορές ηττημένος και μόλις μία ισόπαλος. Αυτή τη φορά, όμως, το σενάριο έγραψε αλλιώς.

Η 100η νίκη του στα ευρωπαϊκά «σαλόνια», αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες της ιστορίας του. Μπορεί να... χρειάστηκε να σκοράρει τέσσερις φορές και να δει τον Τσιφτσή να τον κρατάει «όρθιο», αλλά τα κατάφερε, πετυχαίνοντας ένα ακόμα «ασπρόμαυρο»... milestone.

Τρίτη εκτός έδρας «4άρα» τα τελευταία 25 χρόνια και πρώτη μετά από δυόμιση χρόνια

Το τεράστιο «διπλό» γίνεται ακόμα σημαντικότερο λόγω της έκτασης του σκορ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε το παιχνίδι των Γάλλων ένα run & gun, δίχως «ανάσα» παιχνίδι και βγήκε κερδισμένος.

Ανατρέχοντας στον χρόνο, ο Δικέφαλος πετυχαίνει τέσσερα γκολ για τρίτη φορά εκτός έδρας τα τελευταία 25 χρόνια. Τόσο η Μπάτε Μπορίσοφ όμως όσο και η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ δεν συγκρίνονται επ΄ουδενί με τη Λιλ.

Για την ιστορία, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Οκτώβριο του 2018 στην παγωμένη Λευκορωσία με 1-4, ενώ με το ίδιο σκορ «άλωσε» το Ισραήλ σε μία τρομερή εμφάνιση -και τότε- του Γιάννη Κωνσταντέλια το καλοκαίρι του 2023.

Πέμπτο «διπλό» απέναντι σε ομάδες των Big-5 πρωταθλημάτων

Ο ΠΑΟΚ όμως είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα. Και το απέδειξε ξανά. Το πρώτο του επί γαλλικού εδάφους και το πέμπτο συνολικά σε έδρες ομάδων των Big-5 πρωταθλημάτων.

Ο τρόπος; Διαφορετικός. Η κατάληξη; Ίδια με βραδιές όπως με τη Φιορεντίνα, τη Ντόρτμουντ, την Άιντραχτ και παλαιότερα με την Τότεναμ.

Ταξιδεύοντας δίχως άγχος και παίζοντας το αγαπημένο του παιχνίδι, ο Δικέφαλος έχει φύγει με «τρίποντα» από έδρες όπως το «Signal Iduna Park», το «Artemio Franchi», το «White Hart Lane», αλλά και χθες (23/10) στο «Pierre Mauroy».