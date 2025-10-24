ΟΦΗ: Με Φούντα, Χατζηθεοδωρίδη και Ζανελάτο κόντρα στον Ατρόμητο

Επιστροφές μετρά ο Μίλαν Ράσταβατς στον ΟΦΗ ενόψει του αγώνα με τον Ατρόμητο.

Με τους Ταξιάρχη Φούντα, Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και Φράνκο Ζανελάτο να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία ενόψει του αυριανού (24/10, 20:00) αγώνα με τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο στάδιο.

Εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος, Θανάσης Ανδρούτσος και οι Γκονζάλες, Καλαφάτης, Καινουργιάκης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης και Χνάρης.

Την 23μελή αποστολή των Κρητικών απαρτίζουν οι: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λέουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Φούντας, Σενκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ρακονιάτς και Σαλσέδο.