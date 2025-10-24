Ντεσπόντοφ στο SDNA: «Ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατάει ποτέ!» - Η τέλεια συνεργασία στο γκολ του Αντρίγια!

«Ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατάει ποτέ!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ μετά την τεράστια νίκη του Δικεφάλου στη Λιλ (3-4) - Τι δήλωσε για το γκολ και τη συνεργασία με τον Ζίβκοβιτς

Στη σκληρή ομαδική δουλειά απέδωσε ο Βούλγαρος εξτρέμ, τόσο την εικόνα του ΠΑΟΚ χθες (23/10), όσο και στα δύο προηγούμενα ντέρμπι με ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Ο Δικέφαλος πέρασε δύσκολα, αλλά, όπως ανέφερε, «Ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατάει ποτέ!», δείχνοντας ψυχικά αποθέματα σε μία πολύ δύσκολη έδρα, φεύγοντας με το «διπλό».

Αναλυτικά όσα είπε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ στην συνέντευξη του:

Για την ψυχολογία που είχε η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και μετατράπηκε σε νίκη: «Για εμάς ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δύο νίκες που πήραμε απέναντι στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Μας έδωσαν περισσότερη πίστη για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και με μεγαλύτερο πείσμα. Μετά από αυτές τις δύο νίκες λοιπόν, έφτασε η ώρα να κερδίσουμε και στην League Phase. Θέλαμε την νίκη, ξέραμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πήραμε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μέσα στο γήπεδο της».

Για την δύσκολη συνέχεια με τα συνεχόμενα παιχνίδια που έρχονται: «Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, όπως μείναμε ενωμένοι στα δύσκολα όταν τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε ματς, που το καθένα έχει την δική του δυσκολία είτε εντός Ελλάδας, είτε στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε στο δικό μας δρόμο, σε αυτόν της δουλειάς κάθε μέρα και της βελτίωσης. Είχαμε αρνητικά αποτελέσματα, αλλά αυτό είναι το πνεύμα αυτής της ομάδας: να μην τα παρατάει ποτέ. Είμαστε όλοι χαρούμενοι που έχουμε κάνει αυτές τις σερί νίκες, θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό. Είναι και οι τρεις πολύ σπουδαίες, τις αξίζαμε και είμαστε πολύ καλά ψυχολογικά πλέον και ομαδικά αλλά και ατομικά ο καθένας μόνος του».

Για το γεγονός ότι έγινε ροντέο το δεύτερο ημίχρονο αν και ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στο σκορ με 3-0: «Το περιμέναμε στο ημίχρονο, στα αποδυτήρια, ότι θα γίνει το παιχνίδι με τέτοιο ρυθμό. Η Λιλ είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα μεσοεπιθετικά με εξαιρετικούς παίκτες. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά και σε άμυνα και σε επίθεση. Πετύχαμε τρία γκολ, δείξαμε ότι σε κάθε φάση μπορούμε να τους τιμωρήσουμε. Στα αποδυτήρια είπαμε ότι πρέπει να παίξουμε σαν να είναι το ματς στο 0 0-0 και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε μπαλιά. Γνωρίζαμε ότι το δεύτερο μέρος θα ήταν πιο δύσκολο από το πρώτο ακόμη και αν το σκορ ήταν στο 3-0 υπέρ μας. Κάναμε όμως πολύ καλή δουλειά μέχρι το φινάλε και θα μπορούσαμε να σκοράρουμε 1-2 γκολ παραπάνω».

Για τα στοιχεία που έδωσαν την νίκη στον ΠΑΟΚ μέσα στην Γαλλία: «Στο πρώτο ημίχρονο ελέγξαμε το ματς, κυκλοφορήσαμε την μπάλα καλά και φτιάξαμε φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλά και είχαμε εμείς τον έλεγχο μέχρι που έγινε το 1-3 και εκεί έγινε... χάος. Δημιουργήθηκε ατμόσφαιρα από την εξέδρα, χάσαμε λίγο την συγκέντρωση μας με αποτέλεσμα να φτάσουν εύκολα κοντά στην περιοχή μας και να φτιάξουν ευκαιρίες. Είμαι πολύ χαρούμενος για την νίκη που πετύχαμε και για το ότι στο δεύτερο μέρος σκοράραμε ένα ακόμα γκολ και στο τέλος δείξαμε χαρακτήρα για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό στο τέλος, να κρατήσουμε την νίκη και τους τρεις βαθμούς με κάθε τρόπο».

Για την εξαιρετική του ενέργεια στην φάση του 4-2 που αρχίζει από τον ίδιο για να σκοράρει ο Ζίβκοβιτς: «Είναι καθαρά θέμα ομαδικής προσπάθεια αυτό το γκολ, δεν είναι δική μου δουλειά μόνο. Ο καθένας που συμμετείχε σε αυτή την φάση έχει βάλει το δικό του κομμάτι. Ελπίζω να συνεχίσουμε και να κάνουμε και άλλες τέτοιες ωραίες φάσεις. Οι προϋποθέσεις ήταν πολύ καλές σε αυτή την κατάσταση. Είδα τον Γιακουμάκη που έκανε κίνηση και τράβηξε μαζί του, τους δυο κεντρικούς αμυντικούς της Λιλ και με αυτόν τον τρόπο άνοιξε χώρο για τον «Ζίλε». Τον είδα με την άκρη του ματιού μου ότι ερχόταν από πίσω και η δουλειά μου ήταν απλά να του δώσω μια καλή πάσα για να σκοράρει».