Υπόκλιση της Λιλ στον ΠΑΟΚ: «Ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς!»

Με ειλικρίνεια αντιμετώπισε την ήττα της Λιλ από τον ΠΑΟΚ (3-4), ο Οσαμέ Σαχραουί, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ο Δικέφαλος ήταν καλύτερη ομάδα από τους Γάλλους.

Ένας ΠΑΟΚ που πήγε να παλέψει μέσα στη Γαλλία και τα κατάφερε (3-4), κάνοντας.... άλμα πρόκρισης. Την ανωτερότητα των «ασπρόμαυρων» παραδέχτηκε ο 24χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός της Λιλ, Οσαμέ Σαχραουί.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το ποιο είναι το συναίσθημά μετά από αυτόν τον αγώνα: «Καμία ομάδα δεν θέλει να χάσει. Είμαστε όλοι απογοητευμένοι. Αντιδράσαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είναι δύσκολο να ελπίζεις σε κάτι καλύτερο όταν βάζεις ο ίδιος τον εαυτό σου σε τόσο δύσκολη θέση στο πρώτο μέρος. Μας έλειψε η επιθετικότητα, χάσαμε πολλές μονομαχίες — ακόμα και μέσα στην περιοχή. Είμαστε απογοητευμένοι και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί».

Για το ότι ο Μπρουνό Ζενεσιό είπε πως δεν αναγνώρισε την ομάδα και τις αξίες της: «Σεβόμαστε όλες τις ομάδες που έρχονται εδώ, είτε είναι πάνω είτε κάτω στη βαθμολογία. Αλλά πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Με όλες τις ποιότητες που έχουμε, και που δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια… Πιστεύω ότι σήμερα δεν ήμασταν ο πραγματικός εαυτός μας. Το ξέρουμε, και όλοι είμαστε απογοητευμένοι. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και να ανακτήσουμε δυνάμεις. Την Κυριακή έχουμε νέο ματς, μια καινούργια ευκαιρία για εμάς».

Για το τι συνέβη: «Θα έλεγα πως έλειψε η συγκέντρωση και η παρουσία στις μονομαχίες. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς. Αντιδράσαμε καλά, αλλά αυτό δεν αρκεί όταν κάνεις ένα πρώτο ημίχρονο όπως το δικό μας. Έγινε πολύ δύσκολο μετά. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά, για να βελτιωθούμε. Πρέπει να θυμόμαστε αυτά τα λάθη, για να μην τα ξανακάνουμε».

Για το αν υπάρχει και απογοήτευση για τις ευκαιρίες που χάσατε στο δεύτερο ημίχρονο: «Ναι, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Μας ακυρώθηκε κι ένα γκολ για οφσάιντ. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, σήμερα αξίζαμε να χάσουμε. Πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Έχουμε μια νέα ευκαιρία την Κυριακή. Πρέπει να επιστρέψουμε δυνατοί».

Από πλευράς του, ο αρχηγός της Λιλ Μπεντζαμίν Αντρέ πρόσθεσε:

«Όταν κάνουμε ένα πρώτο ημίχρονο σαν αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα κι αν καταφέρνουμε να επιστρέψουμε, να δώσουμε ρυθμό στο παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολο — κυρίως αμυντικά. Στις μονομαχίες δεν ήμασταν εκεί. Δεν ήμασταν αρκετά ενωμένοι· είναι ξανά θέμα μονομαχιών, φιλοδοξίας. Όταν αμυνόμαστε έτσι, κινδυνεύουμε απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα.»

«Είναι μόνο ένας αγώνας, αλλά πρέπει να το δούμε σαν προειδοποίηση. Το πέναλτι που δεν δόθηκε; Όταν πηγαίνει να δει το βίντεο και παρ’ όλα αυτά επιμένει στην αρχική του απόφαση, είναι δύσκολο… αλλά δεν θα μείνουμε εκεί· το πρόβλημα είναι ότι το πρώτο μας ημίχρονο δεν ήταν καλό».

