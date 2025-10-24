Ατρόμητος: Επαγγελματικά συμβόλαια για Κοπανίδη και Χότζα

Στην πρώτη ομάδα προώθησε ο Ατρόμητος δύο 19χρονοι από την ακαδημία, καθώς ο χαφ Λεονάρδος Κοπανίδης και ο μεσοεπιθετικός Έλτον Χότζα υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ατρόμητος με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την υπογραφή των πρώτων επαγγελματικών συμβολαίων με δύο παιδιά από την Ακαδημία μας.

Ο Λεονάρδος Κοπανίδης (31/3/2006), που αγωνίζεται ως χαφ, συμφώνησε επίσης για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και επέλεξε το νούμερο 18.

Ο Έλτον Χότζα (11/4/2006), που αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της μεσοεπιθετικής γραμμής, αλλά και ως επιθετικός, συμφώνησε για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και επέλεξε το νούμερο 14.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας, έχοντας χρόνο συμμετοχής και στα φιλικά προετοιμασίας.

Με αυτές τις δύο κινήσεις, ο Ατρόμητος δείχνει για ακόμα μία φορά έμπρακτα πόσο στηρίζει και στηρίζεται από τα δικά του παιδιά και την παραγωγική διαδικασία της Ακαδημίας μας.