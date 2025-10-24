Παναθηναϊκός: Η άφιξη του Μπενίτεθ στην Αθήνα (vid)

Στιγμές από την άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα δημοσίευσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα social media.

Ο σπουδαίος Ισπανός τεχνικός είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και θα κάνει το ντεμπούτο του την Κυριακή (26/10) κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Μπενίτεθ έφτασε χθες (23/10) στην Αθήνα, με τον Τάκη Φύσα να τον υποδέχεται στο αεροδρόμιο "Ελ.Βενιζέλος" κι από εκεί να μεταβαίνει στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Δείτε πλάνα από την άφιξή του: