Ο σύμβουλος του Μπενίτεθ στο SDNA: «Ο Ράφα έχει εμπειρία με 'κοιμώμενους γίγαντες' – Φέρνει προτάσεις για ολική αναβάθμιση»

Ο Όουεν Μπραουν, στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Ράφα Μπενίτεθ εδώ και 21 χρόνια, μιλάει αποκλειστικά στο SDNA για τη σχέση του με τον νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού και την ποδοσφαιρική φιλοσοφία του. «Λίβερπουλ, Βαλένθια, Νάπολι ήταν 'κοιμώμενοι γίγαντες' και τους επανέφερε στις επιτυχίες. Αγαπημένη μου ελληνική ομάδα ο Παναθηναϊκός, τον είδα το 1971 με Έβερτον στο 'Γκούντισον Παρκ'».

Ο άλλοτε φορ της Τρανμίρ και μετέπειτα προπονητής, Όουεν Μπράουν θεωρείται η «σκιά» του Ράφα Μπενίτεθ. Είναι ο επί 21 χρόνια σύμβουλος και στενός συνεργάτης του νεοφερμένου τεχνικού του Παναθηναϊκού.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2004 στη Λίβερπουλ, όταν ο Μπενίτεθ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των «Reds». Ο Μπραουν, εντάχθηκε στο επιτελείο του, έχοντας ρόλο σκάουτερ, συνδέσμου παικτών-τεχνικής ηγεσίας αλλά και συμβούλου ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική, αφού αποτέλεσε τη γέφυρα που βοήθησε τον Μπενίτεθ να κατανοήσει την τοπική κουλτούρα και να προσαρμοστεί άμεσα στο νέο περιβάλλον. Ακόμη και μετά την αποχώρηση του Ισπανού προπονητή από τη Λίβερπουλ, η σχέση τους παρέμεινε ισχυρή, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Όπως τονίζει ο Μπράουν στο SDNA, δεν υπήρξε μέρα τα τελευταία 21 χρόνια που να μην επικοινωνήσουν!

«Ο Ράφα είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και άνθρωπος. Βελτιώνει τους παίκτες που θέλουν να ακούν και να δουλεύουν σκληρά. Αν του δοθεί η κατάλληλη στήριξη, φέρνει επιτυχία. Δείτε τι έχει κάνει στη Νάπολι και τι λέει γι’ αυτό ο πρόεδρος Ντε Λαουρέντις», δηλώνει ο Μπραουν αποκλειστικά στο SDNA και συνεχίζει:

«Ο Μπενίτεθ δεν φέρνει μόνο ένα πλάνο στο σύλλογο, αλλά και προτάσεις για βελτιώσεις που, αν εφαρμοστούν, μπορούν να αναβαθμίσουν συνολικά τον οργανισμό».

Ο Μπραουν θυμάται με ενθουσιασμό τον ημιτελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Έβερτον στη σεζόν 1970/71, δηλώνοντας πως η ελληνική ομάδα τον εντυπωσίασε τότε.

«Είχα παρακολουθήσει το παιχνίδι στο 'Γκούντισον Παρκ'. Ήταν ο ημιτελικός του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Απέκλεισαν την Έβερτον. Έτσι ο Παναθηναϊκός έγινε η αγαπημένη μου ελληνική ομάδα».

Το «δεξί χέρι» του Ράφα Μπενίτεθ, σημειώνει πως ο 65χρονος προπονητής έχει αναλάβει «κοιμώμενους γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τους οποίους οδήγησε σε επιτυχίες.

«Ο Ολυμπιακός έχει ξοδέψει πολλά και έχει πετύχει αρκετά, αλλά ο Ράφα διαθέτει εμπειρία σε παρόμοιες καταστάσεις με 'κοιμώμενους γίγαντες'. Έχει αναλάβει συλλόγους όπως η Λίβερπουλ, η Βαλένθια και η Νάπολι. Κατάφερε να τους επαναφέρει στις επιτυχίες και να τους κάνει ξανά ανταγωνιστικούς».