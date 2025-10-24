Απαλλάχθηκε για την υπόθεση Λανουά η ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ απαλλάχθηκε για το περισταστικό με τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά που έλαβε χώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, πριν την έναρξη του ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ.

Το SDNA, σας μετέφερε νωρίτερα όλο το ρεπορτάζ , με την Ένωση να απολογείται για περίπου μια ώρα επί του θέματος στον αθλητικό δικαστή της Σούπερ Λιγκ, μετά την δίωξη που θυμίζουμε άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, από την καταγγελία που προηγήθηκε του ίδιου του Γάλλου αρχιδιαιτητή, για μια φερόμενη φραστική επίθεση εναντίον του, από μερίδα φίλων της ΑΕΚ (που κάθονταν στην εξέδρα του κάτω διαζώματος) ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο VVIP Lounge της OPAP Arena.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ κατά την απολογία της, έκανε λόγο για εφεύρημα του προέδρου της ΚΕΔ, καθώς όπως τονίστηκε μόλις ενημερώθηκε ότι στο κατηγορητήριο του αθλητικού δικαστή, την Τρίτη, δεν υπήρχε το συγκεκριμένο περιστατικό απευθύνθηκε στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα της ΕΠΟ, με τον Αλέξη Αλεξίου που εκπροσώπησε νομικά την Ένωση μαζί με τον Χάρη Γρηγορίου, να τονίζει πως «σκοπός του Λανουά ήταν να βρει τρόπο να τιμωρηθεί η ΑΕΚ»!

Σε κάθε περίπτωση, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο αποφάσισε να απαλλάξει την ΑΕΚ από οποιαδήποτε κατηγορία. Θυμίζουμε πως η Ένωση δεν κινδύνευε με κάτι περισσότερο πέρα από πρόστιμο...

Η ΑΠΟΦΑΣΗ