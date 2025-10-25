Τι θέλουν και τι περιμένουν ΠΑΟΚ, ΠΑΟ και ΑΕΚ στην Ευρώπη (πίνακες)

Αναλυτικοί πίνακες της League Phase σε κάθε κύπελλο με γκρουπ δυναμικότητας και επόμενους αγώνες για όλες τις ομάδες.

Η έδρα είναι το παν. Αν μπορεί κάποιος να συνοψίσει σε μια φράση τις πιθανότητες των ελληνικών ομάδων να δώσουν το «παρών» στην επόμενη φάση του Europa League και του Conference League, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει καλύτερη. Με όλους τους αστερίσκους που μπορούμε να βάλουμε σε τέτοιες αναλύσεις, η πορεία που θα κάνουν ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ και το εισιτήριο που θα τσεκάρουν θα εξαρτηθεί από τα ματς που θα δώσουν μπροστά στο κοινό τους.

Μπορεί να μην έχουμε φτάσει ακόμα ούτε στη μέση της League Phase των δύο ευρωπαϊκών κυπέλλων, ωστόσο μπορούν να βγουν κάποια συμπεράσματα και να γίνουν εκτιμήσεις για τη συνέχεια. Γι’ αυτό το σκοπό ετοιμάσαμε ειδικούς πίνακες, που μοιάζουν με βαθμολογίες, αλλά έχουν και επιπλέον στοιχεία.

Το πρώτο είναι από ποιο γκρουπ δυναμικότητας «ξεκίνησε» η κάθε ομάδα (άρα και τι είδους αγώνες έχει μπροστά της, πιο βατούς ή πιο δύσκολους). Το δεύτερο και σημαντικότερο, δίπλα από βαθμούς και γκολ αναφέρονται και τα ματς που της απομένουν με τη σειρά, ώστε ο καθένας να μπορεί να δει ξεκάθαρα τι έχει μπροστά της και κυρίως σε ποια θέση βρίσκεται ο αντίπαλός της κι αν θα έχει ξεκαθαρίσει τι ζητάει από τη διοργάνωση ή θα καίγεται.

EUROPA LEAGUE

Ξεκινώντας από το Europa League, μια γενική παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι σε δύο αγωνιστικές από τώρα η βαθμολογία μπορεί να έχει αλλάξει τελείως. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πρώτες οκτώ θέσεις (για τα απευθείας εισιτήρια) τώρα βρίσκεται μόνο μία ομάδα από το Α γκρουπ δυναμικότητας (η Ντινάμο Ζάγκρεμπ), ενώ στις δύο από τις τελευταίες τρεις θέσεις συναντάμε άλλες δύο (Σάλτσμπουργκ και Ρέιντζερς).

Θυμίζουμε κάτι που ίσχυσε και πέρυσι: Όσους περισσότερους βαθμούς πάρουν οι τελευταίοι, αυτοί που τελικά θα καταλήξουν στις θέσεις 25-36 και θα αποκλειστούν (ειδικά αυτοί μετά την 30η θέση), τόσο μικρότερο είναι το όριο της οκτάδας και της 24άδας.

Για τον ΠΑΟΚ τα εντός έδρας ματς με Γιανγκ Μπόις και Μπραν που ακολουθούν θα του στρώσουν το δρόμο ή θα του δυσκολέψουν την πορεία. Με 2/2 νίκες και 6 βαθμούς μπορεί να ονειρευτεί μέχρι και πρώτη οκτάδα, αφού κατά 99% θα έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην 24άδα, ζητώντας ακόμα μία νίκη στα τρία επόμενα παιχνίδια.

Για τον Παναθηναϊκό μπορεί το εκτός έδρας ματς με τη Μάλμε που ακολουθεί να σημαδεύεται ως κομβικό, αλλά το «ταβάνι» του τριφυλλιού στη βαθμολογία θα εξαρτηθεί από τα εντός με Στουρμ Γκρατς και Βικτόρια Πλζεν. Δύο ματς εξάποντα, δεδομένου ότι με νίκη δεν παίρνει μόνο τρεις βαθμούς, στερεί άλλους τόσους και από την αντίπαλο.

ΑΡ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΡΕΚΟΡ ΓΚΟΛ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ 1 Μίντιλαντ (Γ) 9 3-0-0 8-2 Σέλτικ (Μ) Ρόμα (Ε) Γκενκ (Μ) Μπραν (Ε) Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Μ) 2 Μπράγκα (Β) 9 3-0-0 5-0 Γκενκ (Μ) Ρέιντζερς (Ε) Νις (Ε) Νότιγχαμ (Μ) Γκο Αχέντ (Ε) 3 Λυών (Β) 9 3-0-0 5-0 Μπέτις (Ε) Μακάμπι Τ.Α. (Ε) Γκο Αχέντ (Μ) Γιανγκ Μπόις (Ε) ΠΑΟΚ (Μ) 4 Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Α) 7 2-1-0 7-3 Θέλτα (Μ) Λιλ (Ε) Μπέτις (Μ) Στεάουα Βουκ. (Μ) Μίντιλαντ (Ε) 5 Βικτόρια Πλζεν (Β) 7 2-1-0 6-2 Φενέρμπαχτσε (Μ) Φράιμπουργκ (Μ) Παναθηναϊκός (Ε) Πόρτο (Μ) Βασιλεία (Ε) 6 Φράιμπουργκ (Γ) 7 2-1-0 5-2 Νις (Ε) Βικτόρια Πλζεν (Ε) Σάλτσμπουργκ (Μ) Μακάμπι Τ.Α. (Μ) Λιλ (Ε) 7 Φερεντσβάρος (Β) 7 2-1-0 5-3 Λουντογκόρετς (Μ) Φενέρμπαχτσε (Ε) Ρέιντζερς (Μ) Παναθηναϊκός (Μ) Νότιγχαμ (Ε) 8 Μπραν (Δ) 6 2-0-1 5-2 Μπολόνια (Ε) ΠΑΟΚ (Ε) Φενέρμπαχτσε (Μ) Μίντιλαντ (Μ) Στουρμ Γκρατς (Ε) 9 Θέλτα Βίγκο (Δ) 6 2-0-1 6-4 Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Ε) Λουντογκόρετς (Ε) Μπολόνια (Μ) Λιλ (μ) Ερυθρός Αστέρας (Ε) 10 Άστον Βίλα (Α) 6 2-0-1 4-2 Μακάμπι Τ.Α. (Μ) Γιανγκ Μπόις (Μ) Βασιλεία (Ε) Φενέρμπαχτσε (Ε) Σάλτσμπουργκ (Μ) 11 Λιλ (Α) 6 2-0-1 6-5 Ερυθρός Αστέρας (Ε) Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Μ) Γιανγκ Μπόις (Ε) Θέλτα (Ε) Φράιμπουργκ (Μ) 12 Γκο Αχέντ Ιγκλς (Δ) 6 2-0-1 4-3 Σάλτσμπουργκ (Ε) Στουτγκάρδη (Μ) Λυών (Ε) Νις (Ε) Μπράγκα (Μ) 13 Γιανγκ Μπόις (Γ) 6 2-0-1 6-6 ΠΑΟΚ (ε) Άστον Βίλα (ε) Λιλ (μ) Λυών (μ) Στουτγκάρδη (ε) 14 Φενέρμπαχτσε (Β) 6 2-0-1 4-4 Βικτόρια Πλζεν (ε) Φερεντσβάρος (μ) Μπραν (ε) Άστον Βίλα (μ) Στεάουα Βουκ. (ε) 15 Πόρτο (Α) 6 2-0-1 3-3 Ουτρέχτη (ε) Νις (μ) Μάλμε (μ) Βικτόρια Πλεζν (ε) Ρέιντζερς (μ) 16 Ρεάλ Μπέτις (Α) 5 1-2-0 4-2 Λυών (μ) Ουτρέχτη (μ) Ντινάμο Ζάγκρεμπ (ε) ΠΑΟΚ (ε) Φέγενορντ (μ) 17 Νότιγχαμ Φόρεστ (Γ) 4 1-1-1 6-5 Στουρμ Γκρατς (ε) Μάλμε (μ) Ουτρέχτη (ε) Μπράγκα (ε) Φερεντσβάρος (μ) 18 Μπολόνια (Δ) 4 1-1-1 3-3 Μπραν (μ) Σάλτσμπουργκ (μ) Θέλτα (ε) Σέλτικ (μ) Μακάμπι Τ.Α. (ε) 19 Γκενκ (Δ) 4 1-1-1 1-1 Μπράγκα (ε) Βασιλεία (μ) Μίντιλαντ (ε) Ουτρέχτη (ε) Μάλμε (μ) 20 ΠΑΟΚ (Β) 4 1-1-1 5-6 Γιανγκ Μπόις (μ) Μπραν (μ) Λουντογκόρετς (ε) Μπέτις (μ) Λυών (ε) 21 Σέλτικ (Β) 4 1-1-1 5-6 Μίντιλαντ (ε) Φέγενορντ (ε) Ρόμα (μ) Μπολόνια (ε) Ουτρέχτη (μ) 22 Παναθηναϊκός (Δ) 3 1-0-2 6-6 Μάλμε (ε) Στουρμ Γκρατς (μ) Βικτόρια Πλζεν (μ) Φερεντσβάρος (ε) Ρόμα (μ) 23 Ρόμα (Α) 3 1-0-2 3-4 Ρέιντζερς (ε) Μίντιλαντ (μ) Σέλτικ (ε) Στουτγκάρδη (μ) Παναθηναϊκός (ε) 24 Βασιλεία (Γ) 3 1-0-2 3-4 Στεάουα Βουκ. (μ) Γκενκ (ε) Άστον Βίλα (μ) Σάλτσμπουργκ (ε) Βικτόρια Πλεζν (μ) 25 Φέγενορντ (Α) 3 1-0-2 3-4 Στουτγκάρδη (ε) Σέλτικ (μ) Στεάουα Βουκ. (ε) Στουρμ Γκρατς (μ) Μπέτις (ε) 26 Λουντογκόρετς (Γ) 3 1-0-2 4-6 Φερεντσβάρος (ε) Θέλτα (μ) ΠΑΟΚ (μ) Ρέιντζερς (ε) Νις (μ) 27 Στουρμ Γκρατς (Γ) 3 1-0-2 3-5 Νότιγχαμ (μ) Παναθηναϊκός (ε) Ερυθρός Αστέρας (μ) Φέγενορντ (ε) Μπραν (μ) 28 Στεάουα Βουκ. (Γ) 3 1-0-2 2-4 Βασιλεία (ε) Ερυθρός Αστέρας (ε) Φέγενορντ (μ) Ντινάμο Ζάγκρεμπ (ε) Φενέρμπαχτσε (μ) 29 Στουτγκάρδη (Δ) 3 1-0-2 2-4 Φέγενορντ (μ) Γκο Αχέντ (ε) Μακάμπι Τ.Α. (μ) Ρόμα (ε) Γιανγκ Μπόις (μ) 30 Ερυθρός Αστέρας (Β) 1 0-1-2 2-5 Λιλ (μ) Στεάουα Βουκ. (μ) Στουρμ Γκρατς (ε) Μάλμε (ε) Θέλτα (μ) 31 Μάλμε (Δ) 1 0-1-2 2-6 Παναθηναϊκός (μ) Νότιγχαμ (ε) Πόρτο (ε) Ερυθρός Αστέρας (μ) Γκενκ (ε) 32 Μακάμπι Τ.Α. (Β) 1 0-1-2 1-6 Άστον Βίλα (ε) Λυών (μ) Στουτγκάρδη (ε) Φράιμπουργκ (ε) Μπολόνια (μ) 33 Νις (Γ) 0 0-0-3 3-6 Φράιμπουργκ (μ) Πόρτο (ε) Μπράγκα (μ) Γκο Αχέντ (μ) Λουντογκόρετς (ε) 34 Σάλτσμπουργκ (Α) 0 0-0-3 2-6 Γκο Αχέντ (μ) Μπολόνια (ε) Φράιμπουργκ (ε) Βασιλεία (μ) Άστον Βίλα (ε) 35 Ουτρέχτη (Δ) 0 0-0-3 0-4 Πόρτο (μ) Μπέτις (ε) Νότιγχαμ (μ) Γκενκ (μ) Σέλτικ (ε) 36 Ρέιντζερς (Α) 0 0-0-3 1-6 Ρόμα (μ) Μπράγκα (μ) Φερεντσβάρος (ε) Λουντογκόρετς (μ) Πόρτο (ε)

CONFERENCE LEAGUE

Στη φετινή League Phase έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα τις πρώτες δύο αγωνιστικές ένα είναι το σίγουρο: Το όριο πρόκρισης θα πέσει πιο κάτω από το περσινό. Θεωρείται σίγουρο ότι οι ομάδες που έχουν μηδέν βαθμούς τώρα θα κάνουν τουλάχιστον μία νίκη στα επόμενα ματς τους και γενικά οι ομάδες που βρίσκονται εκτός 24άδας έχουν (θεωρητικά πάντα) βατό πρόγραμμα που θα επιτρέψει στις περισσότερες να βελτιώσουν τη θέση τους.

Η ΑΕΚ κατ’ αρχάς έπραξε άριστα που δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και έφτασε τη διαφορά τερμάτων της στο +4 (7-3). Είναι η πρώτη από τις ομάδες που βρίσκονται με τρεις βαθμούς και έχει δύο ομοειδή ζευγάρια αγώνων. Εντός με Σάμροκ και Κραϊόβα (όπου πρέπει να επιδιώξει το ίδιο, νίκες με πολλά γκολ) και εκτός με Φιορεντίνα και Σαμσούνσπορ, όπου ακόμα κι ένας βαθμός στα δύο αυτά παιχνίδια μπορεί να της σφραγίσει το εισιτήριο. Αυτονόητο, βέβαια, είναι ότι σε περίπτωση που γκελάρει εντός τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ (το όριο θα παίξει μεταξύ 9-10 βαθμών), ενώ σε περίπτωση ενός διπλού εκτός μπορεί οριακά μέχρι και την οκτάδα.