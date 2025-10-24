ΠΑΟΚ: Με ράμματα ο Κεντζιόρα - Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση για τον Καμαρά!

Ο Τόμας Κεντζιόρα θα μείνει «εκτός» μέχρι τη Δευτέρα (27/10) μετά από χτύπημα στο κεφάλι, ενώ ο Μαντί Καμαρά υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική - Αποστολή στη Γαλλία

Ο Δικέφαλος επιστρέφει με «πονοκεφάλους» από τη Λιλ, παρά τη μεγάλη νίκη απέναντι στους Γάλλους (3-4).

Ο Τόμας Κεντζιόρα δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι λίγο πριν το τέλος του αγώνα, του έγιναν ράμματα μετά τη λήξη και θα μείνει εκτός μέχρι τη Δευτέρα (27/10), καθώς υπάρχει σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο. Ως εκ τούτου, θα βρεθεί στα «πιτς» από τον αγώνα με τον Βόλο (26/10 19:30).

Όσον αφορά τον Μαντί Καμαρά, υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική και αύριο Σάββατο (25/10) θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.