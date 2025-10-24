Γκιμπς-Γουάιτ: «Νιώθω ότι επιτέλους μπορώ να αναπνεύσω» (vid)

Στη σημασία της αλλαγής προπονητή στη Νότιγχαμ Φόρεστ αναφέρθηκε ο Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ, μετά τη νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας.

Την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη φέτος πανηγύρισε η Νότιγχαμ Φόρεστ, βάζοντας τέλος σε ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων το τελευταίο δίμηνο, καθώς επικράτησε 2-0 της Κρίσταλ Πάλας. Ο Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ με δηλώσεις του μετά το ματς, αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που πέρασε η ομάδα και ο ίδιος, ενώ αναφέρθηκε και στο πετυχημένο ντεμπούτο του Σον Ντάις στον πάγκο.

Ο 25χρονος Άγγλος μέσος το καλοκαίρι βρέθηκε στο στόχαστρο της Τότεναμ, αλλά παρέμεινε τελικά στο Νότιγχαμ. Η διοίκηση, υπό την καθοδήγηση του προέδρου Βαγγέλη Μαρινάκη, κινήθηκε άμεσα και ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2028. Στις δηλώσεις του ο Γκιμπς Γουάιτ στάθηκε στην άμεση αλλαγή που έφερε στην ομάδα η αποχώρηση του Ποστέκογλου και η έλευση του Ντάις.

«Νιώθω ότι επιτέλους μπορώ να αναπνεύσω, ήταν δύο δύσκολοι μήνες με όλες τις αλλαγές που συνέβησαν και τις κακές επιδόσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε την πρώτη μας νίκη σε εννέα παιχνίδια και που το κάναμε εδώ στο City Ground και στις ευρωπαϊκές βραδιές. Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα και δεν υπάρχει κανείς εδώ που να το αξίζει περισσότερο από το γήπεδο και τους οπαδούς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε τους τρεις βαθμούς και αυτοί οι τρεις βαθμοί είναι για τους οπαδούς που μας στήριξαν», δήλωσε στο TNT Sports.

Για τις πρώτες μέρες του Σον Ντάις στον σύλλογο: «Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπε ο προπονητής όταν ήρθε: ‘Την περασμένη σεζόν είχατε μια πραγματική ταυτότητα, μια πραγματική δομή στο παιχνίδι σας’ και θέλει να το επαναφέρει αυτό, αλλά και να το βελτιώσει, και νομίζω ότι το δείξαμε αυτό απόψε. Ήμασταν σταθεροί, δύσκολο να μας σπάσουν και όταν προχωρήσαμε μπροστά θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο κλινικοί, λίγο καλύτεροι, αλλά παίρνουμε τους τρεις βαθμούς και προχωράμε, ήταν μόνο ένα παιχνίδι και έχουμε κάνει μόνο λίγες προπονήσεις, αλλά μπορείς να νιώσεις το ηθικό μέσα στο γήπεδο, μπορείς να νιώσεις το ηθικό μέσα στην ομάδα - είναι πολύ πιο υψηλό, πολύ πιο ενεργητικό, αισθάνεται πολύ πιο θετικό και έτσι πρέπει να είναι και πρέπει να παραμείνει έτσι για να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό είναι προς τιμήν του προπονητή».