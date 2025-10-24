Μιχαηλίδης στο SDNA: «Εμείς ποτέ δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε σε αυτήν την ομάδα!» - Τι είπε για τον Τσιφτσή!

Εκ των πρωταγωνιστών της ιστορικής νίκης του Δικεφάλου στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ (3-4), στην απίθανη ματσάρα του Pierre Mauroy, ο Γιάννης Μιχαηλίδης μίλησε στο SDNA για τον ΠΑΟΚ που... τρελαίνει κόσμο αλλά και για τον «ιπτάμενο» Τσιφτσή! - Αποστολή στη Γαλλία

Από τα παιχνίδια που θα μνημονεύεται για χρόνια... Θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τον ΠΑΟΚ να «φεύγει» από τη Γαλλία με ένα σπουδαίο διπλό. Αν ρωτήσετε τον Γιάννη Μιχαηλίδη όμως, η μπάλα παραμένει χαμηλά για εκείνον και τους συμπαίκτες του και σε γραμμή Ραζβάν Λουτσέσκου, σημασία από σήμερα έχει μόνο το επόμενο ματς:

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σίγουρα δυσκολευτήκαμε, ανεξάρτητα από το 0-3 του α΄ημιχρόνου, η Λιλ είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα, ξέραμε ότι θα αντιδράσει. Έχουμε πολύ θετικά συναισθήματα αλλά κρατάμε χαμηλά τη μπάλα, δεν παίρνουν αέρα τα μυαλά μας και συνεχίζουμε...», ανέφερε ο Έλληνας στόπερ στις πρώτες του δηλώσεις στο SDNA.

Στο β΄ημίχρονο, δεδομένα περίμεναν πως οι Γάλλοι θα αντιδράσουν, η τριάρα του α΄μέρους έπεσε βαριά στη Λιλ, αναγκάζοντας τον Ζενεσιό να προβεί σε αλλαγές, στη λογική να σώσει ό,τι σώζεται. Η Λιλ πράγματι βρήκε σφυγμό και όπως λέει ο Μιχαηλίδης: «το β΄ημίχρονο φάνηκε σαν να κράτησε περισσότερο, όντως (σ.σ. γελάει). Ξέραμε όμως ότι ο αντίπαλος θα αντιδράσει. Αλλά για να πάρεις μία τέτοια νίκη, πρέπει να υποφέρεις στο ποδόσφαιρο και στο τέλος βγήκαμε νικητές».

Σε ερώτηση για τα ποια ήταν τα σημεία - κλειδιά που έδωσαν στον ΠΑΟΚ ένα υπερ-πολύτιμο τρίποντο, ο «Μίχα» στέκεται στα... παιδιά μπροστά που έκαναν πολλή δουλειά αλλά και στον καθένα ξεχωριστά, σημειώνοντας πως έχουν μεγάλες βλέψεις στη διοργάνωση. Παράλληλα, όμως αναλύει και το κομμάτι των στατικών φάσεων που... πονάει τον ΠΑΟΚ:

«Δουλεύουμε πολύ καλά από το καλοκαίρι, είχαμε εστιάσει στα κομμάτια που είχε αδυναμίες ο αντίπαλος. Μας βγήκε και λίγο παραπάνω το παιχνίδι είναι η αλήθεια. Κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση, τα παιδιά μπροστά έκαναν πολλή δουλειά, ο καθένας και όλοι σαν σύνολο.

Αχρείαστα τα γκολ που «φάγαμε» από στατικές φάσεις και πρέπει να το κοιτάξουμε. Μην κοιτάμε μόνο τη μεγάλη νίκη ή το 0-3 του ημιχρόνου, πρέπει να κοιτάξουμε και τα αρνητικά του παιχνιδιού, όπως ήταν αυτά τα δύο γκολ για μένα προσωπικά. Κοιτάμε όμως μπροστά, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη, θέλουμε να πάμε μακριά στη διοργάνωση».

Παραδέχεται πως ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του μια δύσκολη περίοδο και εύχεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια να μην ξανάρθει. Όπως τονίζει: «Είναι απάντηση σε εμάς τους ίδιους. Εμείς δεν σταματήσαμε ποτέ να πιστεύουμε στη δουλειά που κάνουμε από το καλοκαίρι. Σίγουρα είχαμε και άσχημα αποτελέσματα μέσα στη σεζόν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια. Περάσαμε αυτήν την δύσκολη περίοδο και ελπίζω να μην ξανάρθει. Με τη δουλειά μας αντιδράσαμε και όπως φάνηκε, αντιδράσαμε σωστά».

Σαν σε επανάληψη, συνεργάστηκε και στη Γαλλία, και συγκεκριμένα με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς εξαιρετικά. Κάνοντας αυτό που ξέρει πολύ καλά. Με μία μαγική μπαλιά βρήκε τον Αντρίγια στην πλάτη της άμυνας, αυτός κατέβασε, πάτησε περιοχή και με άψογο τελείωμα έκανε το 0-2 στο 23’!

«Η αλήθεια είναι πως μου αρέσει πιο πολύ να παίζω κάτω (σ.σ. με τη μπάλα), αλλά είναι αναλόγως και τι μου ζητάει ο προπονητής. Υπάρχει μία καλή συνεννόηση μπροστά με τον Αντρίγια, έχει ξαναγίνει και σε άλλα παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά... Είναι αχρείαστο να συζητάμε για τη δικιά μου πάσα, είναι μία νίκη του ΠΑΟΚ μεγάλη».

Όσο για τον άνθρωπο που έχει στα τελευταία παιχνίδια στην πλάτη του, έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ αυτήν την περίοδο, Αντώνη Τσιφτσή;

«Η αλήθεια είναι πως έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο, τον ξέρω χρόνια, είναι από τα μέρη μου. Εγώ προσωπικά ήξερα τι τερματοφύλακας είναι, τώρα τον είδατε και εσείς και μακάρι να έχει την υγεία του το παιδί και να συνεχίσει έτσι...».