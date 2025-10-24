Υποδοχή ηρώων στην επιστροφή των Μαροκινών πρωταθλητών Κ20!

Με ενθουσιασμό και υπερηφάνεια υποδέχθηκαν οι Μαροκινοί την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Κ20, η οποία κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, αλλά και του αραβικού ποδοσφαίρου συνολικά, το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20.

Η πρωτεύουσα Ραμπάτ πλημμύρισε από πράσινα και κόκκινα χρώματα, καθώς πλήθος πολιτών ξεχύθηκε στους δρόμους για να αποθεώσει τους νεαρούς ήρωες του μαροκινού ποδοσφαίρου.



Κατόπιν εντολής του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ΄, ο πρίγκιπας διάδοχος Μουλάι Χασάν υποδέχθηκε την ομάδα στα ανάκτορα της Ραμπάτ, προεδρεύοντας επίσημης τελετής προς τιμήν των πρωταθλητών.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και υπουργός Προϋπολογισμού, Φουζί Λεκζαά, ο προπονητής Μοχάμεντ Ουαχμπί και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου. Οι παίκτες χαιρέτισαν τον πρίγκιπα διάδοχο, φωτογραφήθηκαν μαζί του και συμμετείχαν σε παραδοσιακή δεξίωση με μαροκινό τσάι και εδέσματα.

Η δεξίωση θεωρείται ένδειξη της σταθερής στήριξης του μονάρχη προς τη νεολαία της χώρας, την οποία ενθαρρύνει μέσα από πρωτοβουλίες που προάγουν την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό.



Το επίτευγμα της εθνικής Κ20 αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στο όραμα του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ΄ για ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο με δομές υψηλού επιπέδου, όπως η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Mohammed VI, που έχει αναδειχθεί σε φυτώριο ταλέντων και σημείο αναφοράς για όλη την Αφρική.