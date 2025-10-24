Πώς μεταφράζεται το ιστορικό «διπλό» του ΠΑΟΚ στη Γαλλία: Ο δεύτερος πιο «κερδισμένος» της αγωνιστικής!

Ο ΠΑΟΚ έκανε... άλμα πρόκρισης μέσα στη Λιλ (3-4), όντας πλέον φαβορί για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League - Αποστολή στη Γαλλία

Ένας Δικέφαλος που είναι φτιαγμένος για τα... δύσκολα, αποδεικνύοντάς το (και) χθες μέσα στο «Πιερ Μορουά» και κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.

Ταξιδεύοντας με μόλις ένα βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου γνώριζε εξ αρχής ότι το έργο της μόνο εύκολο δεν θα ήταν κόντρα στους «Λιλουά».

Στο 39% κυμαίνονταν οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ πριν την αναχώρηση για Γαλλία, όντας μόλις στην 28η θέση της ενιαίας βαθμολογίας, στο -2 όμως, από την πρώτη 24άδα που δίνει «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ.

Η τεράστια νίκη επί της Λιλ (3-4) όμως άλλαξε όλα τα δεδομένα. «Άλμα» οκτώ θέσεων μέσα σε έναν αγώνα, με τον Δικέφαλο να βρίσκεται πλέον «εντός» 24άδας και συγκεκριμένα στην 20η θέση με 4 βαθμούς.

Μάλιστα, οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται μόλις στο -2 από την πρώτη 8άδα, η οποία δίνει απευθείας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, αποφεύγοντας τον ενδιάμεσο γύρο, στον οποίο πέρσι αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ.

Πάνω από 68% πλέον οι πιθανότητες πρόκρισης των Θεσσαλονικιών, με το πρόγραμμα να είναι από εδώ και πέρα ιδανικό για... απογείωση. Δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια τον Νοέμβριο, αρχικά με Γιουνγκ Μπόις (6/11 22:00) και έπειτα με τη Μπραν (27/11 19:45).

📈 Winners and 📉 Losers of 🟠 UEL Matchday 3 (Top 2⃣4⃣ race)



🇳🇱 Go Ahead Eagles and 🇬🇷 PAOK the HUGE winners of the round, followed by 🇨🇿 Viktoria.



🇧🇬 Ludogorets and 🇦🇹 Salzburg with most % lost.



👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/Ni3IOaCMxm — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 23, 2025

Δύο ομάδες που μπορεί να βρίσκονται πάνω από τον ΠΑΟΚ έχοντας αμφότερες 6 βαθμούς, παρόλα αυτά δεν «τρομάζουν» επ' ουδενί, ούτε έχουν το... όνομα των Θέλτα και Λιλ.

Το πρόγραμμα του 2025 θα «κλείσει» μέσα στη Βουλγαρία επί της Λουντογκόρετς, σε ένα ακόμα παιχνίδι που ενδείκνυται για βαθμό ή βαθμούς, με τον Δικέφαλο να ολοκληρώνει με Μπέτις (εντός) και Λυών (εκτός), δύο παιχνίδια μέσα στον Γενάρη, όπου ελπίζει να πάει χωρίς... άγχος.