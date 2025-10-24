Θετικός ο Ατρόμητος για εισιτήρια στον Παναθηναϊκό

Η απόφαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα κρίνει αν τελικά θα πάρει εισιτήρια για τον αγώνα Κυπέλλου της Τετάρτης στο Περιστέρι, καθώς οι γηπεδούχοι είναι θετικοί στην παραχώρηση του ποσοστού που αντιστοιχεί στους φιλοξενούμενους.

Η σύσκεψη ασφαλείας θα γίνει σήμερα (24/10) για το ματς Κυπέλλου της Τετάρτης (29/10), ανάμεσα σε Ατρόμητο και Παναθηναϊκό στο Περιστέρι, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Από την τελική απόφαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα εξαρτηθεί αν θα δοθούν εισιτήρια καθώς μέχρι τώρα υπάρχει μια διστακτικότητα σε αρκετά εκτός έδρας παιχνίδια.

Η ποινή μιας αγωνιστικής για τη ρίψη καθισμάτων στον Βόλο δημιουργεί πονοκεφάλους στο στρατόπεδο των Πρασίνων, ωστόσο φαίνεται πως από την ΠΑΕ Ατρόμητος και την ΕΛΑΣ υπάρχει θετική διάθεση για να δοθούν κάποιες εκατοντάδες εισιτήρια.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί σήμερα.