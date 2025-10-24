Τις μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ αναλύει ο Τύπος, ενώ σχολιάζει την εικόνα του Παναθηναϊκού στο Ρότερνταμ, πριν την εποχή του Μπενίτεθ.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – LIVE SPORT

Να, λοιπόν, που για μία ακόμη φορά ο Παναθηναϊκός δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι θα πάρει κάτι παραπάνω από “μηδέν” βαθμούς σε φετινό ματς, αλλά στο τέλος απογοήτευσε τον κόσμο του. Έβαλε πάλι πρώτος γκολ, όχι μόνο δεν κατάφερε να το κρατήσει, μα έφυγε από το γήπεδο με τρία στην πλάτη. Η επιλογή του Κόντη να παίξει άφοβα και στα ίσια τη Φέγενορντ δικαιώθηκε προτού συμπληρωθεί το 20λεπτο. Ειδικά το αρχικό 0-1 ήταν αποτέλεσμα ιδανικής ανάπτυξης, με κύριο εκφραστή τον Κυριακόπουλο. Αν έβαζε και ο Τετέ δεύτερο λίγο μετά θα μιλούσαμε από νωρίς για… συνθήκες Βέρνης, σε ανάμνηση του 4-1 με την Γιουνγκ Μπόις. Όμως, το 1-1 στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου άλλαξε τα πράγματα. Οι Ολλανδοί με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έκαναν το γήπεδο να μοιάζει… κατηφορικό και μπήκαν μπροστά με 2-1 από πολύ νωρίς.

Η συνέχεια η… γνωστή, όπως την ξέρουμε και από περισσότερα προηγούμενα ματς. Νοοτροπία παραίτησης, τυπικές προσπάθειες αντίδρασης και… 3-1 λίγο πριν τη λήξη. Όπως και να έχει, από σήμερα ξημερώνει μία καινούργια περίοδος, στην οποία θα βάλει την υπογραφή του και τη σφραγίδα του ο Ράφα Μπενίτεθ. Άγνωστο πώς θα εξελιχθεί και τι θα φέρει. Πάντως, από όποια πλευρά κι αν το δούμε, ο Κόντης ξεπέρασε τον εαυτό του. Πάτησε αποφασιστικά φρένο στον επικίνδυνο κατήφορο, στον οποίο βρήκε την ομάδα όταν πήγε. Κέρδισε τους παίκτες αλλάζοντας το κλίμα ηττοπάθειας το οποίο παρέλαβε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ – SPORTDAY

Μεγάλη, τεράστια νίκη για τον ΠΑΟΚ στη Γαλλία. Νίκη που θα συζητηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και γιατί η ομάδα του Λουτσέσκου ήταν μπροστά με 3-0 στο ημίχρονο. Στη Γαλλία έλαμψε το άστρο του Κωνσταντέλια που σε ορισμένες φάσεις έπαιρνε παραμάζωμα την άμυνα των “λιλουά”. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του δείχνοντας την ποιότητά του ειδικά όταν υπάρχουν ανοιχτοί χώροι. Κάπως έτσι η Λιλ φορτώθηκε με τρία γκολ στο ημίχρονο. Λογικό ήταν να αντιδράσει στην επανάληψη και να πιέσει. Ωστόσο αν ο Ζίβκοβιτς ευστοχούσε στο πέναλτι, το ματς δεν θα εξελισσόταν σε θρίλερ. Μπορεί να εξελίχτηκε σε τέτοιο αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ο τελικός νικητής και η ποδοσφαιρική Ευρώπη θα έχει να το συζητάει για μέρες. Σημασία έχει ότι ο Θεσσαλονικείς έσβησαν κατά κάποιο τρόπο την στραβοτιμονιά με την Μακάμπι και ατενίζουν το μέλλον τους στη διοργάνωση με αισιοδοξία.

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε δυνατά στο Ρότερντα και έχω την εντύπωση ότι το τελικό αποτέλεσμα τον αδικεί. Η εμφάνισή του στο πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετική. Οι “πράσινοι” ήταν καλά διαβασμένοι και για μεγάλο διάστημα έβαλαν πολύ δύσκολα στη Φέγενορντ. Το γκολ της ισοφάρισης στο ημίχρονο άλλαξε τα δεδομένα και έδωσε άλλον αέρα στους γηπεδούχους.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Για την ΑΕΚ το χθεσινό ματς ήταν τελικός. Ο Νίκολιτς το είχε χαρακτηρίσει νοκ άουτ. Αλλά ουσιαστικά αυτό εννοούσε. Η ΑΕΚ είχε ανάγκη να κερδίσει για λόγους πρακτικούς που είχαν να κάνουν με το κυνήγι της οκτάδας, Έπρεπε να κερδίσει γα να μπορέσει να βγάλει αντίδραση, για την ήττα της περασμένης Κυριακής. Και αυτό το είχε ανάγκη. Όλα όσα χρειαζόταν. Όλα όσα είχε ανάγκη, κατάφερε να τα πετύχει. Νίκησε και μάλιστα έβαλε έξι γκολ. Αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο στις ισοβαθμίες στο τέλος. Και μάλιστα θα μπορούσε να είχε πετύχει και πολλά περισσότερα και να είχε βάλει τον εαυτό της σε πολύ καλύτερη θέση. Άλλωστε, εκτός από τα έξι γκολ, είχε και τέσσερα δοκάρια. Είχε και πολλές πεντακάθαρες ευκαιρίες για να μπορέσει να πετύχει πολλά περισσότερα.

Είχε ουσία η νίκη με πολλά γκολ. Θα χρησιμεύσει στην ΑΕΚ. Φυσικά είχε και νόημα για να φτιάξει και τους παίκτες και τον κόσμο, μετά από το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής. Η ΑΕΚ είχε ανάγκη να κάνει ένα τέτοιου είδους ξέσπασμα. Για περισσότερους από έναν λόγους. Και φαινόταν από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο. Το ήθελε η ομάδα, το ήθελε και ο κόσμος και φάνηκε από τις αντιδράσεις του.

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ

Δύο νίκες είχε το χθεσινό... μενού για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ έκανε πάρτι απέναντι στην αδύναμη Αμπερντίν με 6-0. Είχε καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο 30λεπτο και στη συνέχεια απέκτησε ψυχολογία ενόψει Ολυμπιακού με τα γκολ που σημείωνε κόντρα στους Σκωτσέζους. Τη νίκη της βραδιάς σημείωσε φυσικά ο ΠΑΟΚ με 4-3 επί της Λιλ. Φοβερός ο Τσιφτσής, παλίκαρος για ακόμη μία φορά ο Κωνσταντέλιας και γενικότερα οι «ασπρόμαυροι» επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ότι εκείνο το τρίποντο που πήραν επί του Ολυμπιακού, τους έχει δώσει φτερά στα πόδια.

Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα! Αυτό θα μπορούσαν να αναφωνήσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκό με το... σκωτσέζικο (μάλλον ολλανδικό) ντους που βίωσαν κόντρα στη Φέγενορντ. Οι «πράσινοι» μπήκαν καλά, άνοιξαν το σκορ, έβαλαν ζόρια στους Ολλανδούς, αλλά η Φέγενορντ με στρωτό ποδόσφαιρο στο... ανεμοδαρμένο Ρότερνταμ έκανε την ανατροπή).

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Ήρθε στην Ελλάδα. Και ετοιμάζεται να εμφανιστεί μπροστά στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ. Για έναν προπονητή που βρέθηκε σε πάγκους κορυφαίων ομάδων, είναι ή όχι πισωγύρισμα να έρχεται στα μέρη μας και στην ταπεινή ελληνική λίγκα; Το θέμα είναι πώς το αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο Ισπανός προπονητής. Αν έχει κίνητρο και πόσο υψηλό είναι αυτό. Ή αν πήρε την απόφαση να αναλάβει το Τριφύλλι ώστε να... ξεσκουριάσει γιατί έμεινε καιρό μακριά από το προσκήνιο και επιπρόσθετα θέλει να αυξήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό. Τι νέες ιδέες έχει, πόσο συναινετικός έχει γίνει με το πέρασμα των χρόνων, αν θέλει να θυμίσει στο κοινό πως ακόμη «περνά η μπογιά του», όλα αυτά θα μετρήσουν πολύ αναφορικά με το αν πετύχει ή όχι στο Κορωπί.

Ήδη, πάντως, τα πρώτα απόνερα για τη συνεργασία των Πρασίνων με τον Μπενίτεθ, φαίνονται. Γίνεται θέμα ο Παναθηναϊκός παντού και σε μεγάλα Μέσα. Οι πάντες ασχολούνται, βέβαια, με τον Ισπανό κόουτς και την κίνησή του να επιστρέψει στη δράση. Αυτό συμπαρασύρει σε δημοσιότητα και τον Παναθηναϊκό - την ομάδα που χρόνια έχει να δει τίτλο πρωταθλήματος και ευελπιστεί πως η συνθήκη αυτή θα αλλάξει με την έλευση του Μπενίτεθ. Είναι, δηλαδή, ένας μάγος; Ασφαλώς και όχι. Σίγουρα, όμως, μοιάζει με... αλεξικέραυνο για τους αρμοδίους. Άνοιξαν στη διοίκηση το πουγγί και έφεραν ένα ηχηρό όνομα. Ίσως το (όποιο) πλάνο να μπαίνει στην άκρη γιατί δεν είναι ξεκάθαρο τι ζητεί ο Γιάννης Αλαφούζος. Απλά, ο Ράφα είναι το τελευταίο χαρτί. Στη λογική «αν όχι αυτός, τότε ποιος»;

