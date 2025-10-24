MLS: Αύξηση στην τηλεθέαση, την προσέλευση και στην ψηφιακή αλληλεπίδραση

Το MLS (έκανε γνωστό την Πέμπτη (23/10) ότι η 30ή regular season του, έδειξε σημαντική αύξηση στην τηλεθέαση και την προσέλευση, καθώς και στην ψηφιακή αλληλεπίδραση.

Το πρωτάθλημα της Βόρειας Αμερικής σημείωσε αύξηση 29% στην εβδομαδιαία ζωντανή τηλεθέαση σε ετήσια βάση, με τη συνολική προσέλευση να φτάνει το δεύτερο υψηλότερο σημείο στην ιστορία του.

Το MLS ανακοίνωσε ότι οι αγώνες είχαν κατά μέσο όρο 3,7 εκατομμύρια τηλεθεατές ανά εβδομάδα σε streaming και γραμμικά μέσα. Για πρώτη φορά, το MLS δημοσίευσε συνδυασμένα στοιχεία πολλαπλών πλατφορμών που καλύπτουν το MLS Season Pass της Apple TV, το FOX Sports, το TSN, το RDS, το Comcast, το DirecTV, το Amazon Prime Video, το TikTok, το EA FC Mobile και διεθνείς συνεργάτες.

Η προσέλευση για στάδια παρέμεινε ισχυρή. Το MLS ανέφερε ότι 11,2 εκατομμύρια οπαδοί παρακολούθησαν αγώνες κανονικής σεζόν το 2025, με μέσο όρο 21.988 ανά αγώνα, ενώ 19 σύλλογοι προσέλκυσαν περισσότερους από 20.000 οπαδούς ανά παιχνίδι. Η συνολική προσέλευση έχει αυξηθεί κατά 12% από το 2022.

Οι ψηφιακές και κοινωνικές μετρήσεις αυξήθηκαν επίσης. Οι λογαριασμοί πρωταθλημάτων και συλλόγων κατέγραψαν ρεκόρ 13,7 δισεκατομμυρίων εμφανίσεων το 2025, αύξηση 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το σύνολο των ακολούθων σε όλες τις πλατφόρμες αυξήθηκε κατά 10% σε πάνω από 109 εκατομμύρια, σύμφωνα με το MLS.