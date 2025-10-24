ΜΜΕ Γαλλίας: «Ο ΠΑΟΚ ταπείνωσε τη Λιλ στο α΄ημίχρονο» - Έξαλλος ο πρόεδρος στην ανάπαυλα!

Σκληρές εκφράσεις χρησιμοποιούν οι Γάλλοι για την εικόνα της Λιλ στο α΄ημίχρονο, με τα «πυρά» να στρέφονται κατά των αμυντικών Σάντος και Ενγκόι - Τι αποκαλύπτουν για τον έξαλλο πρόεδρο των «λιλουά» και τα όσα έλεγα στην ανάπαυλα!

Μέχρι και για... ταπείνωση της Λιλ από τον ΠΑΟΚ γράφουν οι Γάλλοι, ασκώντας δριμεία κριτική στο σύνολο του Ζενεσιό για την εικόνα που είχαν απέναντι στον πρωτοπόρο Ελλάδος. «Ταπεινωμένη στο πρώτο ημίχρονο, η Λιλ αντέδρασε πολύ αργά απέναντι στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης (3-4)», ο τίτλος από το francebleu, που κατονομάζει τους Σάντος Ενγκόι, ως «συμβολικές φιγούρες της αμυντικής κατάρρευσης».

Όπως αναφέρουν: «Η Λιλ κατέρρευσε αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο και «πνίγηκε», δεχόμενη τρία γκολ στο 18’, 23’ και 42’. Το δύο γκολ του Ιγκαμάνε και το τέρμα του Αντρέ δεν στάθηκαν αρκετά για να ολοκληρώσουν την ανατροπή στο δεύτερο μέρος. Ως αποτέλεσμα, η Λιλ μένει εκτός της πρώτης οκτάδας της διοργάνωσης. Η ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό πραγματοποίησε το χειρότερο ημίχρονό της στη σεζόν.

Χωρίς πνευματική συγκέντρωση και υποχωρητική σε κάθε επιθετική ενέργεια του αντιπάλου, η Λιλ κατέρρευσε λογικά απέναντι στον πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματος, που εκμεταλλεύτηκε πλήρως κάθε αδράνεια. Μετά το τέλος, ο Γάλλος τεχνικός δεν μάσησε τα λόγια του: 'Προδώσαμε τις αξίες μας, μας έλειψε η ταπεινότητα και η δέσμευση. Ήμασταν τραγικοί στο πρώτο ημίχρονο, κάτω από κάθε επίπεδο. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι τυχαίο. Χρειάζεται αυτοκριτική. Αλλά ο υπεύθυνος είμαι εγώ — εγώ φτιάχνω την ομάδα και τη στρατηγική της'.

Σάντος και Ενγκόι, οι συμβολικές φιγούρες της αμυντικής κατάρρευσης

«Στο πρώτο γκολ, η άμυνα της Λιλ δεν άσκησε καμία πίεση στον Μεϊτέ, που είχε χώρο να σουτάρει από τα όρια της περιοχής και να ανοίξει το σκορ. Πέντε λεπτά αργότερα, ένα μακρινό γέμισμα αιφνιδίασε τους Ενγκόι και Σάντος, ο Ζίβκοβιτς εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια και νίκησε τον Οζέρ. Στο τρίτο γκολ, ξανά ο Σάντος «ξεχνά» να μαρκάρει, αφήνοντας τον Κωνσταντέλια να μπει στην περιοχή και να σκοράρει με δεξί σουτ».

Για εφιαλτικό α΄μέρος κάνει λόγο και το nordsports, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι φίλαθλοι περίμεναν ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση της Λιλ. Αντ’ αυτού, είδαν ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια μια παράτολμη αντίδραση που δεν στάθηκε αρκετή. Από τα πρώτα λεπτά, ο ΠΑΟΚ επέβαλε τον ρυθμό του και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων».

«Χειρουργική αποτελεσματικότητα από τον ΠΑΟΚ»

Με μία... εσάνς από τα παρασκήνια και την «έκρηξη» οργής του προέδρου, το 20minutes, σημειώνει: «Τίποτα δεν προμήνυε μια τέτοια βραδιά. Στο Pierre Mauroy, η Λιλ κατέρρευσε, άγγιξε την ανατροπή, αλλά τελικά λύγισε με 3-4 απέναντι στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Πέμπτης για το Europa League. Μια ήττα ανατρεπτική, που δεν καταδικάζει τις ελπίδες πρόκρισης, αλλά αποκαλύπτει για ακόμη μια φορά τις αντιφάσεις μιας ομάδας ταλαντούχας αλλά ασταθούς.

Από το πρώτο σφύριγμα, οι «λιλουά» βρέθηκαν σε ασφυκτική πίεση. Σε 45 εφιαλτικά λεπτά, οι παίκτες του Ζενεσιό δέχθηκαν τρία γκολ, ανήμποροι να αντιδράσουν απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ με χειρουργική αποτελεσματικότητα», ενώ αναφέρουν πως η απόφαση του ρέφερι να μην καταλογίσει πέναλτι σε μία μονομαχία του Πάρδο με τον Κεντζιόρα εντός περιοχής, έχοντας προηγουμένως τσεκάρει και το VAR, «προκάλεσε έκρηξη οργής από τον πρόεδρο της Λιλ, Ολιβιέ Λετάνγκ, ο οποίος δήλωσε: «Έχω ήδη γράψει στον κ. Τσέφεριν, αυτό που συνέβη απόψε είναι απίστευτο».

Πάντως η... απάντηση στον πρόεδρο της Λιλ δόθηκε από τον ποδοσφαιριστή της ομάδας, Αϊσά Μαντί, μετά την κακή εικόνα των «λιλουά» στο α΄μέρος: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ξαναδεί τις φάσεις. Αλλά θα ήταν πολύ άστοχο να μιλήσω για τη διαιτησία μετά την εμφάνισή μας στο πρώτο ημίχρονο. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, πρέπει να συγκεντρωθούμε στους εαυτούς μας και να μη σταθούμε σε τέτοια γεγονότα, όταν πηγαίνουμε στα αποδυτήρια με 0-3 στο ημίχρονο».