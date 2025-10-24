Οι πανηγυρισμοί του Μαρινάκη για την επιστροφή της Νότιγχαμ στις νίκες (pics)

Η Νότιγχαμ αγνοούσε τη νίκη από το εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν και μετά από μια περίοδο κακώς αποτελεσμάτων, επικράτησε με 2-0 της Πόρτο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ένα αποτέλεσμα που ήρθε υπό το βλέμμα του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον ισχυρό άνδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά το τέλος του αγώνα να πανηγυρίζει με σφιγμένες τις γροθιές του.
Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis looked much happier as his side picked up their first win since the opening day of the season 📈 pic.twitter.com/reiVZfCoao— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 23, 2025