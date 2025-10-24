Οι πανηγυρισμοί του Μαρινάκη για την επιστροφή της Νότιγχαμ στις νίκες (pics)

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε την αναμέτρηση της Νότιγχαμ με την Πόρτο, πανηγυρίζοντας στο φινάλε τη νίκη της αγγλικής ομάδας, στο ντεμπούτο του Σον Ντάις στον πάγκο της.

Η Νότιγχαμ αγνοούσε τη νίκη από το εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν και μετά από μια περίοδο κακώς αποτελεσμάτων, επικράτησε με 2-0 της Πόρτο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ένα αποτέλεσμα που ήρθε υπό το βλέμμα του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον ισχυρό άνδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά το τέλος του αγώνα να πανηγυρίζει με σφιγμένες τις γροθιές του.