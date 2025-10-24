Ζενεσιό: «Είμαι θυμωμένος, η ήττα από τον ΠΑΟΚ είναι ένα μάθημα για το μέλλον»

Ο προπονητής της Λιλ, Μπρούνο Ζενεσιό, μετά την ήττα της ομάδας του από τον ΠΑΟΚ ανέλαβε την ευθύνη για την εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες του στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Λιλ:

«Οι επιλογές μου δεν ήταν καλές. Έχω μια ποιοτική ομάδα και πίστευα ότι είχαμε την ευκαιρία να εντάξουμε παίκτες που είχαν παίξει λιγότερο και να διατηρήσουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Ξεχάσαμε ορισμένες αξίες στο πρώτο ημίχρονο.

Στην Ευρώπη, πρέπει να είσαι καλά οργανωμένος, να κερδίζεις τις μονομαχίες, να είσαι επιθετικός. Στο πρώτο ημίχρονο, σπαταλήσαμε αυτές τις αξίες. Δεν μου αρέσει το συναίσθημα του θυμού, δεν βοηθάει πραγματικά σε αυτές τις καταστάσεις.

Είμαι κυρίως απογοητευμένος και εκνευρισμένος. Προειδοποίησα τους παίκτες. Αν είμαι θυμωμένος, είναι με τον εαυτό μου. Στην σύνθεση, σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν δούλεψαν.

Αυτός που κάνει την σύνθεση της ομάδας είμαι εγώ. Το αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ, αυτή η ήττα έτσι όπως ήρθε πρέπει να είναι ένα καλό μάθημα για το μέλλον».