Έπος ΠΑΟΚ, με τρομοκράτη Κωνσταντέλια

Είναι πολύ δύσκολο να συνθέσεις τη σκέψη σου μετά από αυτό που είδαμε στο Λιλ – ΠΑΟΚ. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας

Ο ΠΑΟΚ αφού κέρδισε δύο ντέρμπι στην Ελλάδα, το δεύτερο εκτός, βρήκε και τη μεγάλη νίκη που χρειαζόταν στην Ευρώπη για να μπει στο κόλπο της πρόκρισης.

Απλά καθήμενος στον υπολογιστή, δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσω αποθεώνοντας τον Κωνσταντέλια και τον Τσιφτσή ή να το πιάσω από τη συνολική εικόνα της ομάδας.

Σίγουρα ήταν μία – ακόμα – εκπληκτική παράσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Απλά μετά τα όσα έκανε στο Βίγκο που δεν ήταν αρκετά λόγω της μη απόδοσης της ομάδας συνολιά, αυτά που έκανε στο Λιλ ήταν εξωπραγματικά. Απλά αυτή τη φορά, είχε συμπαραστάτες.

Ο μικρός απλά έσπειρε τον πανικό. Όποτε είχε τη μπάλα στα πόδια του, η Λιλ απάντηση δεν μπορούσε να βρει. Όμως δεν ήταν μόνος.

Ο Τσιφτσής μετρά τέσσερις μεγάλες επεμβάσεις, στις στιγμές που η ομάδα τον χρειάστηκε. Η ωριμότητά του είναι μνημείο για ένα παιδί που ουδείς υπολόγιζε και ξαφνικά απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα εντυπωσιακότερα come – back ομάδας από εκεί που ήταν με τη πλάτη στον τοίχο, στην αποθέωση.

Στο Λιλ βέβαια όλοι ήταν πρωταγωνιστές. Ο Ζίφκοβιτς σκόραρε, πήγε να γίνει μοιραίος, ξανασκόραρε. Ο Μπάμπα δάγκωνε 90 λεπτά όπως και ο Κένι, ο Μπιάνκο μπήκε νωρίς και έδωσε λύσεις. Αλλά ο Μεϊτέ συνέχισε τα δικά του. Αυτή τη φορά βρήκε και γκολ, όπως βρήκε και 60άρα ασίστ ο Μιχαηλίδης, όπως βρήκαν ασίστ οι Τσάλοφ και Ντεσπότοφ. Εντυπωσιακές μάλιστα.

Το θέμα βέβαια για τον ΠΑΟΚ δεν είναι τα πρόσωπα αλλά η ομάδα. Πρώτο ημίχρονο σεμινάριο, με 0-3 στο ταμπλό, με πρέσινγκ, κυκλοφορία μπάλες, έξοχη τοποθέτηση στο γήπεδο, απέναντι σε μία κορυφαία γαλλική ομάδα.

Εγώ βέβαια κρατάω λιγότερο το πρώτο έξοχο ημίχρονο, από την αντίδραση της ομάδας μετά το 2-3 που προήλθε από δύο κόρνερ. Κερδισμένο – χαμένο πέναλτι, γκολ από συνδυασμένη ενέργεια, χαμένη τεράστια φάση από τον Γιακουμάκη να γίνει το 2-5. Όμως δεν ήταν γραφτό να σβήσει αυτό το παιχνίδι νωρίτερα από το τελευταίο σφύριγμα.

Μία κακή άμυνα του Κεντζιόρα έβαλε τους γάλλους στο κόλπο. Μία μεγάλη απόκρουση του Τσιφτσή, κάποια εκατοστά εκτεθειμένου παίκτη της Λιλ, ο ΠΑΟΚ έφυγε με το τεράστιο τρίποντο. Είναι πλέον στο κόλπο.

Την Κυριακή υποδέχεται τον Βόλο και είναι σαφές πως δεν θα έχει ενέργεια η ομάδα. Είναι η ώρα της Τούμπας να ανταποδώσει. Όσο και να υπάρχουν οι δάφνες της νίκης επί του Ολυμπιακού, του διπλού στην ΑΕΚ και του διπλού στο Λιλ, ο αγώνας απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο είναι ο πλέον κρίσιμος. Για πολλούς λόγους…

Κλείνοντας, θα πρέπει να κατανοήσουν οι «αμετανόητοι» του ΑΣ, πως δεν έχουμε ίχνος διάθεσης να ασχοληθούμε άλλο με τα τερτίπια τους. Ας οριστεί το ραντεβού με την ΠΑΕ να τελειώνουμε.

Ας αποδεχτούν πως οφείλουν να κάνουν αυτό που η λογική, η πρακτική και η μάζα του συλλόγου επιθυμούν. Πλέον και η πλειοψηφία του διοικητικού τους συμβουλίου.

Τελειώνετε και κρατήστε τις προσωπικές σας ατζέντες στα σπίτια σας.