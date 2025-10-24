Ο Ζίβκοβιτς έγραψε ιστορία με την συμμετοχή του στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Λιλ

Η μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στην έδρα της Λιλ απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, έχοντας δύο γκολ, μια ασίστ και ένα χαμένο πέναλτι, με τον «Ζίλε» να καταγράφει την 60η συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την φανέλα του Δικεφάλου.

Έτσι, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έπιασε στην πρώτη θέση τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη, στην λίστα των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην ευρωπαϊκή ιστορία του Δικεφάλου και θέλει ακόμη μια συμμετοχή για να γίνει ο απόλυτος ρέκορντμαν.

O Σέρβος εξτρέμ, παράλληλα με τα δύο γκολ που σημείωσε, έφτασε συνολικά τα 17 γκολ και χρειάζεται ακόμη τρία για να φτάσει στην πρώτη θέση των... Ευρω-σκόρερ του ΠΑΟΚ τον Στέφανο Αθανασιάδη.