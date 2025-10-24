Βαθμολογία UEFA: AEK και ΠΑΟΚ έδωσαν «ανάσα» στην Ελλάδα

Οι μεγάλες νίκες που πήραν η ΑΕΚ κόντρα στην Αμπερντίν και ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Λιλ, έδωσαν ώθηση στην χώρα μας, στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Αυτές οι δύο νίκες αποτυπώνονται σε 800 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA, που φέρνουν την Ελλάδα στους 39.112 και την διατηρούν στην 11η θέση.

Τα καλά νέα ήρθαν από το μέτωπο της Πολωνίας, μιας και η μοναδική εκπρόσωπος της χώρας που κέρδισε, ήταν η Λέγκια Βαρσοβίας, καθώς Ράκοφ και Γιαγκελόνια αναδείχθηκαν ισόπαλες, ενώ η Λεχ Πόζναν ηττήθηκε.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 42.500 ( 4/5)

11. Ελλάδα 39.112 (4/5)

12. Πολωνία 38.375 (4/5)

13. Νορβηγία 37.988 (2/4)

14. Δανία 36.981 (2/4)