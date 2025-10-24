Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ο «ήρωας» Τσιφτσής και το... σόου των Κωνσταντέλια-Ζίβκοβιτς

Ένας ΠΑΟΚ να τον... πιείς στο ποτήρι, με τον Τσιφτσή να κατεβάζει (ξανά) «ρολά» και το δίδυμο Κωνσταντέλια-Ζίβκοβιτς να πετάει «φωτιές».

Τσιφτσής: Μία (ακόμα) εξαιρετική εμφάνιση. Φαίνεται σαν έτοιμος από καιρό, με περίσσια ωριμότητα και τρομερές και αμέτρητες αποκρούσεις. Ο «ήρωας» του ΠΑΟΚ.

Κένι: Είχε πολλά προβλήματα από την πλευρά του με τον Πάρντο. Ο Ντεσπόντοφ δεν τον κάλυπτε επιτυχώς, παρόλα αυτά δεν το «πλήρωσε» ο ΠΑΟΚ.

Κεντζιόρα: Μέτριο βράδυ για τον Πολωνό. Πολλές λάθος αποφάσεις, χωρίς σκέψη οι περισσότερες. Αποκορύφωμα η αποβολή του, φέροντας ευθύνη στην αντιμετώπιση του Ιγκαμάνε.

Μιχαηλίδης: Οι μαγικές μακρινές μπαλιές του έδωσαν τη λύση ξανά. Ασίστ στον Ζίβκοβιτς για το 0-2. Σταθερός αμυντικά, χωρίς λάθη, παρόλο που η Λιλ πίεσε ασφυκτικά με δύο φορ για 30 λεπτά.

Μπάμπα: Δεν είχε προβλήματα αμυντικά από την πλευρά του, ενώ και αμυντικά ήταν αρκετά «ήσυχος». Στο β΄ημίχρονο πιέστηκε αρκετά, χωρίς να είναι αρνητικός.

Καμαρά: Έπαιξε μόλις 16 λεπτά τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε. Δεν μπορεί να κριθεί.

Μεϊτέ: Μαγικός στον χώρο του κέντρου και σκόρερ κόντρα στην... πρώην. Τρομερό σουτ και 0-1, «άχαστος» στα χαφ σε κάθε μονομαχία.

Ντεσπόντοφ: Ίσως ο -λιγότερο- καλός στη μεσοεπιθετική γραμμή στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Δεν βοήθησε καθόλου αμυντικά τον Κένι, παρότι κρίθηκε απαραίτητο, ενώ και επιθετικά δεν έθελξε. Μία στιγμή όμως ήταν αρκετή για τον Βούλγαρο. Μαγική ενέργεια και ασίστ στο 2-4 του Ζίβκοβιτς.

Κωνσταντέλιας: Τους έκανε... πλάκα. Η Λιλ του άφησε χώρο και το πλήρωσε. Κερδίζει πέναλτι, σκοράρει με απίστευτο σουτ και κάνει ό,τι θέλει και όποτε θέλει.

Ζίβκοβιτς: Εξωπραγματικός. Δύο γκολ, μία ασίστ, στα αρνητικά ένα χαμένο πέναλτι που δεν «πλήγωσε». Μαζί με τον Κωνσταντέλια οι MVP επιθετικά.

Τσάλοβ: Δίνει την ασίστ για το 0-3 του Κωνσταντέλια, ενώ ήταν θετικός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι αλλαγές

Μπιάνκο: Μαχητικός ως είθισται. Δεν φάνηκαν ιδιαίτερα οι απουσίες των Καμαρά-Οζντόεφ. Έδειξε τρομερές αντοχές, παρότι μπήκε εσπευσμένα.

Γιακουμάκης: Πίεσε αρκετά, βοήθησε, έδωσε μάχες, ενώ έχασε τρομερή ευκαιρία για να σκοράρει από κοντά.

Πέλκας: Μπήκε στα τελευταία δέκα λεπτά χωρίς να δείξει κάτι ιδιαίτερο.