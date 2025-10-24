Τσιφτσής: «Ακόμα και στο 2-3 το πίστευα - Παλέψαμε για να κερδίσουμε»

Ο Αντώνης Τσιφτσής μίλησε μετά τη θριαμβευτική και τρελή νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λιλ (3-4), τονίζοντας πως παλέψανε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού για να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Έκανα τη δουλειά μου, όποτε μου ζητήσει ο προπονητής πρέπει να είμαι έτοιμος. Δουλεύω στην προπόνηση καθημερινά και σήμερα όλη η ομάδα έδειξε ότι είναι σε μία πολύ καλή περίοδο και μία οικογένεια, γι' αυτό παλέψαμε και πήραμε αυτό που αξίζαμε.

Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, οι παίκτες ήταν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα και να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί για εμάς ήταν ένας ακόμα τελικός μετά και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην Ευρώπη. Μπήκαμε μέσα και δείξαμε πως είμαστε όλοι καλά, ακόμα και στο 2-3 το πίστευα, γιατί κανένας δεν σταμάτησε να τρέχει και να παλεύει και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.

Θεωρώ πως ήμασταν μία γροθιά και γι' αυτό κερδίσαμε. Όλη η ομάδα ήταν MVP. Σίγουρα ήμαστε πολύ καλά στη βαθμολογία, θα μπορούσαμε να ήμασταν ακόμα καλύτερα, αν κερδίζαμε και τη Μακάμπι».