Κόντης: «Όταν δεχόμαστε γκολ, κάτι συμβαίνει...»

Ο Χρήστος Κόντης σχολίασε την ήττα του Παναθηναϊκού από την Φέγενορντ, τονίζοντας πως όταν δέχεται γκολ η ομάδα του οι παίκτες νιώθουν ένα μεγάλο βάρος. Αποστολή: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Ο Έλληνας τεχνικός εξήγησε ότι η ομάδα του αδικεί τον εαυτό της πολλές φορές, στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες και εξήγησε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να διατηρεί την καλή του εικόνα σε όλο το 90λεπτο και όχι μόνο σε διαστήματα αυτού.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για την εικόνα του δευτέρου μέρους και το τι έφταιξε: «Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν πολύ διαβασμένη. Δεν τους αφήσαμε να παίξουν από τον άξονα. Τα παιδιά εξυπηρέτησαν πολύ καλά. Τους εξουδετερώσαμε, βάλανε ένα γκολ, μπορούμε να πετύχουμε κι άλλο. Για μένα αυτό το δίλεπτο είναι που έκανε την διαφορά. Χάλασε το μυαλό μας εκεί. Δώσαμε στον αντίπαλο αυτό που ήθελε.

Εδώ και πολύ καιρό παίζουμε χωρίς πολύ σημαντικούς παίκτες στην ομάδα, όμως πρέπει να παίξουμε με την λύση που έχουμε. Μπορούσαμε εύκολα να διατηρήσουμε το προβάδισμα στο πρώτο μέρος και να μπούμε καλύτερα στο δεύτερο, όμως δεν τα καταφέραμε».

Για το γεγονός πως η ομάδα πολλές φορές όταν προηγείται δεν κερδίζει: «Πολλά φταίνε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να δίνουμε τέτοιες ευκαιρίες στον αντίπαλο. Στο πρώτο μέρος δεν θυμάμαι την Φέγενορντ να έχει άλλη τελική, μία φύσει επιθετική ομάδα. Για κάποιο λόγο όταν δεχόμαστε γκολ, κάτι συμβαίνει. Νιώθουν το βάρος τα παιδιά. Υπάρχουν πράγματα να γίνουν για να μην συμβαίνει αυτό. Να πάρεις ένα φάουλ, να ηρεμήσεις το παιχνίδι. Όμως η μόνη σίγουρη λύση είναι οι συνεχόμενες νίκες.

Υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό τους. Φάγαμε γκολ και τώρα τι κάνουμε; Είναι κρίμα όμως γιατί η ομάδα έχει στοιχεία και πρέπει να τα βγάζει για όλο το ματς και όχι για διαστήματα».

Για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού: «Δεν μπορεί να χάνεις τέτοιες ευκαιρίες στο επίπεδο αυτό (Τσέριν, Τετέ). Στην Βέρνη τις κάναμε γκολ. Όταν δίνεις μεγάλες ευκαιρίες στον αντίπαλο, δεν σου χαρίζει τίποτα. Οι ομάδες χτίζουν χαρακτήρα από τις νίκες. Τότε αποκτάς αυτοπεποίθηση και καλή ψυχολογία. Η καλή αμυντική λειτουργία δίνει αυτοπεποίθηση. Πρέπει να καταλάβουμε πως το μηδέν στην άμυνα είναι σημαντικό. Από εκεί πρέπει να ξεκινάς όταν είσαι φύσει επιθετική ομάδα. Θεωρώ πως η ομάδα αυτή μπορεί να δείξει καλύτερο πρόσωπο. Αδικεί τα παιδιά πολλές φορές το αποτέλεσμα. Κι εκείνοι θα πρέπει να είναι πιο σκληροί με την αυτοκριτική τους. Να δώσουν περισσότερα, γιατί μπορούν».

Για το αν αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι: «Δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σ' αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι που τελείωσε και τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε από αύριο».