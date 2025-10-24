Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Τα highlights της τρελής νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λιλ με 3-4 (vid) 24-10-2025 00:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι καλύτερες στιγμές και τα επτά γκολ της αγχωτικής και τρελής νίκης του ΠΑΟΚ στο «Πιέρ Μορουά» απέναντι στη Λιλ με 3-4. Τα στιγμιότυπα: Ο τελευταίος κύκλος του «50-50» που δεν είδαμε ποτέ: Ο ηθοποιός που θα έπαιζε τον νέο κολλητό Φιλιππίδη, Χαϊκάλη και Μπουλά dailymedia.gr Απότομη αλλαγή: Τι καιρό θα κάνει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου instanews.gr Ψάχνει ήδη αντικαταστάτη: Ο πρώτος υπουργός που αλλάζει ο Μητσοτάκης στον ανασχηματισμό instanews.gr Η μάχη για τα δικαιώματα: Σε ποιο κανάλι θα δούμε τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 dailymedia.gr Σύγχρονο δεξί μπακ, που έχει όλο το πακέτο: Ο Πάνος Κατσέρης είναι έτοιμος για το step up menshouse.gr Η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟ: Η θέση με το μεγαλύτερο κενό σύμφωνα με την έκθεση Μπενίτεθ menshouse.gr Λόπες και Νάρα χαριεντίζονται στο «Masterchef»: Μια ξεφτίλα… Μάξι διαστάσεων! menshouse.gr Βρες την πρωτεύουσα του νομού: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που κερδίζεις δωροεπιταγή 100€; menshouse.gr Τα highlights της τρελής νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λιλ με 3-4 (vid) SHARE