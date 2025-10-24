MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights της τρελής νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λιλ με 3-4 (vid)

Οι καλύτερες στιγμές και τα επτά γκολ της αγχωτικής και τρελής νίκης του ΠΑΟΚ στο «Πιέρ Μορουά» απέναντι στη Λιλ με 3-4.

Τα στιγμιότυπα:

