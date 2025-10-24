Κλώτσησε το 0-2 και το 2-2 και πάλι τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τη νέα αυτοκτονία του Παναθηναϊκού, που πέταξε στα σκουπίδια τις μεγάλες ευκαιρίες κυρίως του πρώτου ημιχρόνου και έφυγε για άλλη μία φορά ηττημένος σε ματς, που προηγήθηκε.

Εχει γίνει πλέον συνήθεια δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό είτε να χάνει ευκαιρίες και στο τέλος να χάνει και τα παιχνίδια, είτε να προηγείται και να μην κερδίζει.

Το παιχνίδι άρχισε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, που τακτικά ήταν μια χαρά στο γήπεδο, ακύρωσε την Φέγενορντ και χτύπησε στην ανοιχτή άμυνά της. Και μάλιστα σε κάποιες στιγμές με ιδανικό build up, που έσπαγε την πίεση των Ολλανδών. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Κόντη άνοιξε το σκορ, όταν ο Κυριακόπουλος σημάδεψε το δοκάρι και στην επαναφορά ο Σφιντέρσκι σκόραρε.

Το 0-1 έδωσε και άλλη ψυχολογία στην ομάδα και στο 23' ο Τετέ έχασε την ευκαιρία του αγώνα. Μόνος του απέναντι από τον τερματοφύλακα της Φέγενορντ από πάσα του Τζούρισιτς με μία εστία ορθάνοιχτη πλάσαρε πάνω του και δεν έγινε το 0-2. Τραγική επιλογή, όπως ανάλογα τραγική επιλογή είχε και στο 45', όταν από δεξιά μέσα στην περιοχή αντί να πασάρει την μπάλα σε δύο συμπαίκτες του πήγε να βάλει ένα πολύ δύσκολο γκολ, που δεν μπήκε. Αμέσως μετά ο Σφιντέρσκι μόνος του αργεί να σουτάρει και κόβεται από τον αμυντικό.

Ο Παναθηναϊκός δεν εισέπραξε αυτό το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, αφού δέχθηκε και την ισοφάριση με την εκπνοή στην πρώτη φάση των Ολλανδών.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Φέγενορντ πίεσε πολύ, αλλά και πάλι ο Παναθηναϊκός είχε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσέριν (θα γινόταν το 2-2), που απέναντι στον γκολκίπερ δεν σκόραρε. Η αλήθεια είναι, ότι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, όμως, η ομάδα δεν είχε την καλή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, δέχθηκε ένα γκολ στο 56' με μία εκπληκτική ενέργεια του Μούσα και ένα ακόμα στο 90, όταν φαινόταν να έχει καταρρεύσει η ομάδα μετά την προσπάθεια, που δεν είχε αντίκρισμα. Μάλιστα αμέσως μετά είχε και δοκάρι η Φέγενορντ, αλλά έτσι και αλλιώς με βάση την εικόνα του Παναθηναϊκού και τις ευκαιρίες το σκορ τον αδικεί.

Και πήγε τζάμπα η προσπάθεια όλων και το μεγάλο παιχνίδι, που έκανε ο Σιώπης, που ήταν παντού και ο Τσέριν, που έχασε την ευκαιρία, αλλά είχε οργώσει το γήπεδο και έτρεχαν και οι δύο για τον Τετέ, που ήταν εκτός αγώνα στην θέση 10, που δεν μπορεί διότι σε αυτή την θέση πρέπει να είναι πειθαρχημένος τακτικά και κυρίως ομαδικός. Και κανένα από τα δύο δεν έχει ο Τετέ.

Ασφαλώς ένα ακόμα πρόβλημα, που είχε και πάλι ο Παναθηναϊκός ήταν η έλλειψη ομαδικότητας. Ο Τετέ δεν πάσαρε για γκολ στο 45', ο Κυριακόπουλος μετά από εκπληκτική ατομική προσπάθεια και μπούκα στο 54' δεν πάσαρε στην περιοχή, αλλά σούταρε από κακή θέση και η μπάλα έφυγε άουτ. Και αυτό γίνεται όλη την χρονιά φέτος.

Κρίμα, διότι είχε μεγάλη ευκαιρία να πάρει αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός και την πέταξε κόντρα στην πολύ ποιοτική Φέγενορντ, που έκανε τέσσερις φάσεις και έβαλε τρία γκολ μέχρι να κριθεί το ματς. Κρίμα και για τους 3000 φίλους της ομάδας, που έφαγαν την βροχή, αλλά για 95 λεπτά έκαναν αυτό, που δεν έκανε η ομάδα στο γήπεδο. Κέρδισαν την μάχη της εξέδρας και σε όλη την διάρκεια του αγώνα ακουγόντουσαν πιο πολύ από τους γηπεδούχους.

Ο κόσμος έφερε το διπλό η ομάδα όχι.

*Τώρα πάμε στην εποχή Μπενίτεθ, που πρώτα από όλα πρέπει να αλλάξει τα αποτελέσματα, τον τρόπο απόφασης των παικτών κυρίως στην επίθεση, αλλά και να σταματήσει η ομάδα να μην κερδίζει όταν προηγείται.

*Εκπληκτικό παιχνίδι από τον Κώτσιρα για 84 λεπτά και μέχρι να γίνει αλλαγή.

*Ο Όσμερς πάλι έκανε τα δικά του, έδωσε ένα ανύπαρκτο πέναλτι που τον φώναξε ο VAR και το πήρε πίσω, έδωσε κάρτες ανύπαρκτες σε Σιώπη και Καλάμπρια, αλλά δεν έκρινε το ματς σε καμία περίπτωση.

* Ο Παναθηναϊκός παίζει για καιρό χωρίς Ντέσερς, Ρενάτο, χθες Μπακασέτα και παρόλα αυτά με βάση την εικόνα του κόντρα στην Φέγενορντ θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα και έκανε απόψε το καλύτερό του πρώτο ημίχρονο για φέτος. Ο Κόντης πήρε μία ομάδα σε αποσύνθεση χωρίς βασικούς παίκτες και τακτικά και παικτικά την παραδίδει σε πολύ καλύτερη κατάσταση στον Μπενίτεθ.