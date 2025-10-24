Κόντης: «Χάσαμε το μυαλό μας - Άδικο το αποτέλεσμα»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει κάτι θετικό στο Ρότερνταμ. Ο Κόντης στάθηκε στην καλή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου αλλά και στα λάθη των πράσινων.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού έκανε λόγο για φάσεις ππου κόστισαν, ενώ τόνισε πως ήταν ένα άδικο αποτέλεσμα και μίλησε για χαμένη συγκέντρωση.

Οι δηλώσεις του Κόντη

«Είναι άδικο για όλους μας να κάνεις μια τέτοια προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, να είσαι διαβασμένος να παίζεις τόσο καλά, να βάζεις το γκολ, να μπορείς να κάνεις το 2-0 και εκεί που λέμε ότι θα έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι στην άμυνα, εμείς ανοίγουμε το παιχνίδι, πήγαμε σε ένα παιχνίδι που τους βολεύει και φάγαμε το γκολ. Χάλασε το μυαλό μας, πόνεσε αυτό το γκολ γιατί δεν ήταν απειλητικοί και ξαφνικά βρήκαν γκολ.

Έτσι στο δεύτερο μέρος πάλι με κάποια λάθη φάγαμε και άλλο γκολ και ήταν δύσκολο να το γυρίσουμε. Αν δούμε την εικόνα θεωρώ ότι ο Καλάμπρια σε αυτόν τον ρόλο έδινε βοήθειες στα ανεβάσματα που έκαναν και είχαμε προσανατολισμό να βγαίνουμε στην κόντρα επίθεση με αποτέλεσμα να βγάλουμε κάποιες φάσεις με τον Τετέ να δημιουργεί και εκείνος προβλήματα απλά σε κάποιες από αυτές δεν ήταν καθαρές οι πάσες και έτσι έπρεπε να σταματήσουμε να αλλάξουμε την πάσα. Θέλαμε περισσότερο σκέψη στην τελική απόφαση γενικά».