Σφιντέρσκι: «Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μας»

Οι δηλώσεις του Κάρολ Σφιντέρσκι μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 3-1 στην έδρα της Φέγενορντ.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ύστερα από την ήττα (3-1) εκτός έδρας από την Φέγενορντ, δήλωσε ότι αν οι «πράσινοι» είχαν βάλει άλλο ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, πιθανόν το αποτέλεσμα να μην ήταν το ίδιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πολωνός επιθετικός:

«Παίξαμε πολύ καλά ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και σημειώσαμε γκολ. Είχαμε ευκαιρίες με εμένα και τον Τετέ, αν είχαμε καταφέρει κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου να εκμεταλλευτούμε τις φάσεις μας, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά.

Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, χρειάζεται να αναλύσουμε τον σημερινό αγώνα και να κοιτάξουμε πλέον στον επόμενο. Θα πρέπει να κάνουμε την αλλαγή παιχνίδι με παιχνίδι και να βρούμε την ισορροπία μας με σκοπό να παίρνουμε νίκες.»