Λουτσέσκου: «Ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε και το κάναμε»

Στη νοοτροπία μαχητή στάθηκε (ξανά) ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του, μετά την τεράστια νίκη του ΠΑΟΚ επί της Λιλ (3-4).

«Ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε, το κάναμε και τα καταφέραμε», είπε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος τεχνικός, όσον αφορά την τεράστια νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στη Λιλ (3-4).

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι άλλο είχε ο ΠΑΟΚ και κέρδισε: «Πιστεύω ότι από την αρχή του αγώνα ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο ματς. Μία χώρα που το ποδόσφαιρο της είναι ένα από τα καλύτερα του κόσμου. Ήρθαμε εδώ σήμερα να παλέψουμε για να πάρουμε τους τρεις πόντους. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο και περίπλοκο, σε κάθε περίπτωση το πιο σημαντικό είναι ότι ήμασταν εκεί. Το πρώτο ήταν η πίστη στο αποτέλεσμα και το παιχνίδι και το δεύτερο η αξιολόγηση των φάσεων. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο εκπλήξαμε τον αντίπαλο, είχαμε μία πίεση αλλά σε μικρό βαθμό. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ περίπλοκο. Δεχτήκαμε ένα γκολ από μία στατική φάση. Η Λιλ έφερε φυσική δύναμη, χαρακτηριστικό τους. Φυσιολογικό ήταν να πιέσει. Από μία λάθος αξιολόγηση έγινε και το 2-3. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες πριν το 2-4. Καταφέραμε να κάνουμε το 2-4 και είχαμε ευκαιρία για το 5ο γκολ που θα τέλειωνε το παιχνίδι. Η Λιλ επέστρεψε σκόραρε. Εμείς είχαμε ξανά ευκαιρία να σκοράρουμε με τον Κωνσταντέλια που γλίστρησε. Το πιο σημαντικό ήταν η θέληση και η πίστη για το αποτέλεσμα. Όταν τα έχεις αυτά, θα σε βοηθήσει και ο... Θεός και σήμερα μας βοήθησε».

Για το αν ήταν σημείο-κλειδί η αντίδραση μετά το 2-3 και την αδράνεια στα κόρνερ: «Μόλις ανέφερα ότι ένα χαρακτηριστικό των γαλλικών ομάδων είναι η δύναμη η αλτικότητα. Κρατάω όλο το παιχνίδι, την αξιολόγηση, κρατάω μέχρι το 0-3, κρατάω και το μαχητικό πνεύμα στο δεύτερο ημίχρονο».

Για το αν η ομάδα είναι φτιαγμένη για δύο ματς την εβδομάδα: «Όχι δεν μπορώ να το πω αυτό. Μπορώ να πω ότι υπάρχει βελτίωση από την αρχή της χρονιάς και της προετοιμασίας. Κάθε φορά βελτιώνουμε συνεχώς. Τα πράγματα βελτιώνονται. Υπάρχει και η τύχη πλέον. Αν εξαιρέσουμε δύο παιχνίδια που έληξαν 0-0, με την ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Έχουμε ένα παιχνίδι την Κυριακή και στόχος μας να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι».