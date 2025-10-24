Σιώπης: «Να καταλάβουμε σε ποιον σύλλογο είμαστε και να πάρουμε νίκες»

Ο Μανώλης Σιώπης μίλησε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Φέγενορντ με 3-1 και στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης.

Η ολλανδική ομάδα έκανε την απόλυτη ανατροπή εναντίον των πράσινων και ο μέσος του Παναθηναϊκού τόνισε πως όλοι πρέπει να κατανοήσουν σε ποιον σύλλογο βρίσκονται.

Ακόμη σήκωσε πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει πειστικές νίκες και να σταματήσει να δέχεται εύκολα γκολ.

Οι δηλώσεις του Σιώπη:

«Σπαταλήσαμε τον χρόνο μετά το πρώτο γκολ, δεν βάλαμε ένα δεύτερο. Σε κάποια φάση ενώ ήταν φάουλ ή offside μείναμε σε αυτό και δεχθήκαμε το γκολ της ισοφάρισης. Εκεί άλλαξε το μομέντουμ και εκείνοι πήρανε ελπίδα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλά, αλλά μετά μείναμε αδρανείς και το πληρώσαμε. Κρίμα για την προσπάθεια που κάνανε τα παιδιά, ένα ευχαριστώ και ένα συγγνώμη στον κόσμο. Δεν αξίζαμε να χάσουμε με 3-1.

Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι σε κάποιες φάσεις. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε πολλά πράγματα, να πάρουμε νίκησε και να καταλάβουμε σε ποιον σύλλογο είμαστε.

Ο Παναθηναϊκός πιστεύω μπορεί να περάσει από την League Phase, το πιστεύω, αλλά να πρέπει να κάνουμε πειστικές νίκες και σταματήσουμε να δεχόμαστε τέτοια γκολ».