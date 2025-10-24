Βαθμολογία Conference League: Σκαρφάλωσε στην 12η θέση η ΑΕΚ

Η ευρεία νίκη επί της Αμπερντίν έδωσε στην Ένωση την ευκαιρία να κάνει ένα βαθμολογικό άλμα.

1. Φιορεντίνα 2 6 5-0 2. ΑΕΚ Λάρνακας 2 6 5-0 3. Τσέλιε 2 6 5-1 4. Λωζάνη 2 6 4-0 5. Σάμσουνσπορ 2 6 4-0 6. Μάιντς 2 6 2-0 7. Ράγιο Βαγεκάνο 2 4 4-2 8. Ράκοβ 2 4 3-1 9. Στρασμπούρ 2 4 3-2 10. Γιαγκελόνια 2 4 2-1 11. Νόα 2 4 2-1 12. ΑΕΚ 2 3 73 13. Ζρίνσκι 2 3 5-1 14. Σπάρτα Πράγας 1 3 4-1 15. Λεχ Πόζναν 2 3 5-3 16. Κρίσταλ Πάλας 2 3 2-1 17. Σαχτάρ Ντόνετσκ 2 3 4-4 18. Λέγκια 2 3 2-2 19. Σκέντια 2 3 1-2 20. Αλκμααε 2 3 1-4 21. Λίνκολν 2 3 2-6 22. Ντρίτα 2 2 2-2 23. Χάκεν 2 2 2-2 24. Κουόπιο 2 2 1-1 25. Ομόνοια 2 1 1-2 26. Σέλμπουρν 2 1 0-1 27. Σίγκμα Όλομουτς 2 1 1-3 28. Κραίόβα 2 1 1-3 29. Μπρέινταμπλικ 2 1 0-3 30. Ριέκα 1 0 0-1 31. Σλόβαν Μπρατισλάβας 2 0 1-3 32. Χάμρουν 2 0 0-2 33. Σάμροκ Ρόβερς 2 0 1-6 34. Ντινάμο Κιέβου 2 0 0-5 35. Ραπίντ Βιέννης 2 0 1-7 36. Αμπερντίν 2 0 2-9