Βαθμολογία Conference League: Σκαρφάλωσε στην 12η θέση η ΑΕΚ

|1. Φιορεντίνα
|2
|6
|5-0
|2. ΑΕΚ Λάρνακας
|2
|6
|5-0
|3. Τσέλιε
|2
|6
|5-1
|4. Λωζάνη
|2
|6
|4-0
|5. Σάμσουνσπορ
|2
|6
|4-0
|6. Μάιντς
|2
|6
|2-0
|7. Ράγιο Βαγεκάνο
|2
|4
|4-2
|8. Ράκοβ
|2
|4
|3-1
|9. Στρασμπούρ
|2
|4
|3-2
|10. Γιαγκελόνια
|2
|4
|2-1
|11. Νόα
|2
|4
|2-1
|12. ΑΕΚ
|2
|3
|73
|13. Ζρίνσκι
|2
|3
|5-1
|14. Σπάρτα Πράγας
|1
|3
|4-1
|15. Λεχ Πόζναν
|2
|3
|5-3
|16. Κρίσταλ Πάλας
|2
|3
|2-1
|17. Σαχτάρ Ντόνετσκ
|2
|3
|4-4
|18. Λέγκια
|2
|3
|2-2
|19. Σκέντια
|2
|3
|1-2
|20. Αλκμααε
|2
|3
|1-4
|21. Λίνκολν
|2
|3
|2-6
|22. Ντρίτα
|2
|2
|2-2
|23. Χάκεν
|2
|2
|2-2
|24. Κουόπιο
|2
|2
|1-1
|25. Ομόνοια
|2
|1
|1-2
|26. Σέλμπουρν
|2
|1
|0-1
|27. Σίγκμα Όλομουτς
|2
|1
|1-3
|28. Κραίόβα
|2
|1
|1-3
|29. Μπρέινταμπλικ
|2
|1
|0-3
|30. Ριέκα
|1
|0
|0-1
|31. Σλόβαν Μπρατισλάβας
|2
|0
|1-3
|32. Χάμρουν
|2
|0
|0-2
|33. Σάμροκ Ρόβερς
|2
|0
|1-6
|34. Ντινάμο Κιέβου
|2
|0
|0-5
|35. Ραπίντ Βιέννης
|2
|0
|1-7
|36. Αμπερντίν
|2
|0
|2-9