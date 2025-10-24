MENU
Βαθμολογία Conference League: Σκαρφάλωσε στην 12η θέση η ΑΕΚ

Η ευρεία νίκη επί της Αμπερντίν έδωσε στην Ένωση την ευκαιρία να κάνει ένα βαθμολογικό άλμα.
1. Φιορεντίνα 2 6 5-0
2. ΑΕΚ Λάρνακας 2 6 5-0
3. Τσέλιε 2 6 5-1
4. Λωζάνη 2 6 4-0
5. Σάμσουνσπορ 2 6 4-0
6. Μάιντς 2 6 2-0
7. Ράγιο Βαγεκάνο 2 4 4-2
8. Ράκοβ 2 4 3-1
9. Στρασμπούρ 2 4 3-2
10. Γιαγκελόνια 2 4 2-1
11. Νόα 2 4 2-1
12. ΑΕΚ 2 3 73
13. Ζρίνσκι 2 3 5-1
14. Σπάρτα Πράγας 1 3 4-1
15. Λεχ Πόζναν 2 3 5-3
16. Κρίσταλ Πάλας 2 3 2-1
17. Σαχτάρ Ντόνετσκ 2 3 4-4
18. Λέγκια 2 3 2-2
19. Σκέντια 2 3 1-2
20. Αλκμααε 2 3 1-4
21. Λίνκολν 2 3 2-6
22. Ντρίτα 2 2 2-2
23. Χάκεν 2 2 2-2
24. Κουόπιο 2 2 1-1
25. Ομόνοια 2 1 1-2
26. Σέλμπουρν 2 1 0-1
27. Σίγκμα Όλομουτς 2 1 1-3
28. Κραίόβα 2 1 1-3
29. Μπρέινταμπλικ 2 1 0-3
30. Ριέκα 1 0 0-1
31. Σλόβαν Μπρατισλάβας 2 0 1-3
32. Χάμρουν 2 0 0-2
33. Σάμροκ Ρόβερς 2 0 1-6
34. Ντινάμο Κιέβου 2 0 0-5
35. Ραπίντ Βιέννης 2 0 1-7
36. Αμπερντίν 2 0 2-9

 

