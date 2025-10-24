MENU
Ακυρώθηκε μέσω VAR το τέταρτο γκολ της Λιλ (vid)

Η Λιλ έκανε το 4-4 στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων του δευτέρου ημιχρόνου, ωστόσο μετά από έλεγχο της φάσης από το VAR το γκολ ακυρώθηκε.

Το τέρμα:

