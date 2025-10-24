MENU
Απίστευτη απόκρουση του Τσιφτσή, κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ (vid)

Ο Αντώνης Τσιφτσής κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ στο «Πιέρ Μορουά», κάνοντας μία δύσκολη επέμβαση στο 85'.

Η απόκρουση:

