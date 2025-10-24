Προηγείται ο Παναθηναϊκός; Δεν κερδίζει για 7η φορά!

Κατά την... αγαπημένη του φετινή συνήθεια, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε κόντρα στην Φέγενορντ αλλά δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγηθεί κόντρα στην Φέγενορντ με το γκολ του Σφιντέρσκι, όμως φέτος έχει αποδείξει ότι αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα...

Για μια ακόμα φορά, το «Τριφύλλι»... πέταξε στα σκουπίδια το προβάδισμά του και τελικά έφυγε ηττημένο από το Ρότερνταμ, δίνοντας συνέχεια σε μια πολύ αρνητική συνήθεια που υπάρχει την φετινή σεζόν.

Συγκεκριμένα, αυτή ήταν η 7η φορά σε Ελλάδα και Ευρώπη που οι «πράσινοι» βρίσκονται μπροστά στο σκορ σε ένα παιχνίδι, αλλά δεν καταφέρνουν τελικά να κερδίσουν.

Σε ευρωπαϊκό παιχνίδι είχαν προηγηθεί τα ματς με Ρέιντζερς (1-1) και Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2), ενώ στο Πρωτάθλημα αυτά με Λεβαδειακό (1-1), Κηφισιά (3-2), Ολυμπιακό (1-1) και Άρη (1-1).