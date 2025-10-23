MENU
Μπήκε ξανά στο παιχνίδι η Λιλ, αλλά απάντησε άμεσα ο ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς (vid)

Η Λιλ μείωσε σε 2-3 με τον Ιγκαμάν, αλλά η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση με τον Ζίβκοβιτς να κάνει το 2-4, ενώ νωρίτερα ο Σέρβος έχασε πέναλτι.

Οι φάσεις και τα γκολ:

