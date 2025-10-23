Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Η Λιλ μειώνει σε 1-3 με κεφαλιά του Αντρέ (vid) 23-10-2025 23:25 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Lille OSC ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αντρέ πήδηξε ανενόχλητος μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ μετά και την εκτέλεση του κόρνερ και έκανε το 1-3, μειώνοντας για τη Λιλ. Το γκολ: Η μάχη για τα δικαιώματα: Σε ποιο κανάλι θα δούμε τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 dailymedia.gr Λόπες και Νάρα χαριεντίζονται στο «Masterchef»: Μια ξεφτίλα… Μάξι διαστάσεων! menshouse.gr Ψάχνει ήδη αντικαταστάτη: Ο πρώτος υπουργός που αλλάζει ο Μητσοτάκης στον ανασχηματισμό instanews.gr Σύγχρονο δεξί μπακ, που έχει όλο το πακέτο: Ο Πάνος Κατσέρης είναι έτοιμος για το step up menshouse.gr Απότομη αλλαγή: Τι καιρό θα κάνει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου instanews.gr Βρες την πρωτεύουσα του νομού: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που κερδίζεις δωροεπιταγή 100€; menshouse.gr Η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟ: Η θέση με το μεγαλύτερο κενό σύμφωνα με την έκθεση Μπενίτεθ menshouse.gr Ο τελευταίος κύκλος του «50-50» που δεν είδαμε ποτέ: Ο ηθοποιός που θα έπαιζε τον νέο κολλητό Φιλιππίδη, Χαϊκάλη και Μπουλά dailymedia.gr Η Λιλ μειώνει σε 1-3 με κεφαλιά του Αντρέ (vid) SHARE