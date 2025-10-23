MENU
Γυρίζει το παιχνίδι η Φέγενορντ, έκανε το 2-1 με τον Μούσα (vid)

Το προβάδισμα στη Φέγενορντ έδωσε ο Μούσα, με τον Γάλλο να σκοράρει έπειτα από ωραία ενέργεια για το 2-1 των Ολλανδών κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Δείτε εδώ το 2-1 της Φέγενορντ:

 

