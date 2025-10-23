Η Φιορεντίνα «κουμάντο» στη διοργάνωσή της! (vid)

Τα αποτελέσματα των αγώνων στις 19:45:
ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0 (11'-18' Κοϊτά, 27' Ελίασον, 55' Μαρίν, 81' Γιόβιτς, 87' Κουτέσα)
Άλκμααρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-0 (44΄ Μάινανς)
Χάκεν - Ράγιο Βαγεκάνο 2-2 (41' Λίντμπεργκ, 55' Μπρούσμπεργκ - 15' Άλβαρο Γκαρθία, 90+13΄πεν. Ρατίου)
Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο 0-0
Ντρίτα - Ομόνοια 1-1 (12' Μανάι - 45+1' Μασούρας)
Σκεντίγια - Σέλμπουρν 1-0 (90+2' αυτ. Μπάρετ)
Στρασμπούρ - Γιαγκελόνια 1-1 (79' Πανιτσέλι - 53' Πόθο)
Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας 1-2 (61' Μεϊρέγες - 16', 90+4' Αουγκουστίνιακ)
Ραπίντ Βιένης - Φιορεντίνα 0-3 (9' Ντουρ, 48' Τζέκο, 89' Γκούντμουντσον)
Τα παιχνίδια των 22:00
Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας
Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε
Μάιντς - Ζρίνσκι Μόσταρ
Λίνκολν Ρεντ Άιμπς - Λεχ Πόζναν
Σίγκμα Όλομουτς - Ρακόβ
Σαμσουνσπόρ - Ντιναμό Κιέβου
Κραϊόβα - Νόα
Χάμρουν - Λοζάνη