Η Φιορεντίνα «κουμάντο» στη διοργάνωσή της! (vid)

Στην κορυφή της βαθμολογίας στη League Phase του Conference League βρίσκεται η Φιορεντίνα με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Οι «βιόλα» δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα στη Βιέννη με το επιβλητικό 3-0 επί της Ραπίντ, Η Γιαγκελόνια προσπάθησε για την έκπληξη εναντίον του Στρασβούργου, η Σκεντίγια νίκησε 1-0 στις καθυστερήσεις τη Σέλμπουρν, η Ομόνοια πήρε ισοπαλία 1-1 από τη Ντρίτα, ενώ διεκόπη, μόλις στο 14' λόγω κακών καιρικών συνθηκών, ο αγώνας της Ριέκα με τη Σπάρτα Πράγας στην Κροατία.

Τα αποτελέσματα των αγώνων στις 19:45: ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0 (11'-18' Κοϊτά, 27' Ελίασον, 55' Μαρίν, 81' Γιόβιτς, 87' Κουτέσα) Άλκμααρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-0 (44΄ Μάινανς) Χάκεν - Ράγιο Βαγεκάνο 2-2 (41' Λίντμπεργκ, 55' Μπρούσμπεργκ - 15' Άλβαρο Γκαρθία, 90+13΄πεν. Ρατίου) Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο 0-0 Ντρίτα - Ομόνοια 1-1 (12' Μανάι - 45+1' Μασούρας) Σκεντίγια - Σέλμπουρν 1-0 (90+2' αυτ. Μπάρετ) Στρασμπούρ - Γιαγκελόνια 1-1 (79' Πανιτσέλι - 53' Πόθο) Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας 1-2 (61' Μεϊρέγες - 16', 90+4' Αουγκουστίνιακ) Ραπίντ Βιένης - Φιορεντίνα 0-3 (9' Ντουρ, 48' Τζέκο, 89' Γκούντμουντσον) Ριέκα - Σπάρτα Πράγας ΔΙΕΚΟΠΗ Τα παιχνίδια των 22:00 Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε Μάιντς - Ζρίνσκι Μόσταρ Λίνκολν Ρεντ Άιμπς - Λεχ Πόζναν Σίγκμα Όλομουτς - Ρακόβ Σαμσουνσπόρ - Ντιναμό Κιέβου Κραϊόβα - Νόα Χάμρουν - Λοζάνη